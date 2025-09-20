باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه‌ای از حشرات کاملا حفظ‌شده و حتی یک تار عنکبوت، که در کهربای ۱۱۲ میلیون ساله محصور شده‌اند، در معدنی در جنگل‌های بارانی آمازون پیدا شده‌اند.

خاویر دلکلوس از دانشگاه بارسلونا، اسپانیا، و همکارانش شنیده بودند که کهربا از معدن جنووا، در حوضه اورینته در شرق اکوادور، بازیابی شده است و در سال ۲۰۲۲ برای دیدن آن به آنجا رفتند.

تصور می‌شود کهربای موجود در این محل از رزین درختان مخروطی از خانواده آراوکاریا باشد که زمانی که اکوادور امروزی بخشی از ابرقاره گوندوانا بود، منطقه را پوشانده بودند. رسوبات کهربا از دو منبع اصلی سرچشمه می‌گیرند: قسمت‌های روی زمین درختان و ریشه‌ها. قسمت‌های روی زمین گاهی اوقات بقایای حشرات و سایر اشکال حیات را که در رزین گیر افتاده و سپس به کهربا تبدیل شده‌اند، حفظ می‌کنند. این بقایای حفظ شده به عنوان ترکیبات زیستی شناخته می‌شوند.

بیشتر کهرباهای یافت شده در معدن از منابع زیر زمین تشکیل شده‌اند، اما در طول حفاری اولیه در محل، محققان ۶۰ قطعه امیدوارکننده از کهرباهای روی زمین را جمع‌آوری کرد که برای آماده‌سازی و مطالعه به آزمایشگاه بازگردانده شدند. بیش از یک سوم از این کهرباها حاوی ترکیبات زیستی مانند حشرات، قطعات گیاهی و حتی تار عنکبوت بودند که به دوره کرتاسه، که بخشی از دوران موزازوئیک است، مربوط می‌شوند. دلکلوس می‌گوید: این اولین بار است که کهربایی با ترکیبات زیستی حشرات و عنکبوت‌ها در تمام آمریکای جنوبی یافت می‌شود و آنها قطعا گونه‌های جدیدی هستند.

این حشرات شامل انواع مختلفی از مگس‌ها و همچنین زنبورها، مگس‌های ریز، سوسک‌ها و پشه‌ها بودند که همگی در کنار دایناسورها در جنگلی مرطوب نزدیک به خط استوا زندگی می‌کردند. برخی از این گونه‌ها برای تکمیل چرخه زندگی خود به آب وابسته هستند، بنابراین دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و باتلاق‌ها احتمالاً فراوان بوده‌اند.

دلکلوس می‌گوید اگر شخصی در آن زمان از این مکان بازدید می‌کرد، قطعا به دافع حشرات نیاز داشت. او می‌گوید:و احتمالا راهی برای فرار از یک یا دو دایناسور گوشتخوار نیز نیاز داشت. چندین پشه وجود دارند که از خون تغذیه می‌کنند و این نشان می‌دهد که در مقطعی از چرخه زندگی خود به خون مهره‌داران، احتمالا دایناسورهای پرنده یا غیرپرنده، نیاز داشته‌اند. با این حال، هر دی‌ان‌ای دایناسوری که ممکن است زمانی در خون مصرف شده توسط پشه‌هایی که در کهربا باقی مانده‌اند، وجود داشته باشد، مدت‌ها پیش از بین رفته است، به احتمال زیاد توسط مواد شیمیایی موجود در رزین‌ها. دلکلوس می‌گوید: ما نمی‌توانیم دستکم با روش‌های فعلی یک پارک ژوراسیک از کهربای کرتاسه داشته باشیم.

منبع: ایسنا