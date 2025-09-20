فرماندهی عملیات لهستان از پرواز جنگنده‌های این کشور و ناتو در سایه آغاز حملات هوایی روسیه به اوکراین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های مسلح لهستان، این کشور عضو ناتو، اعلام کردند که در ساعات اولیه روز شنبه، پس از آنکه روسیه حملات هوایی را علیه غرب اوکراین در نزدیکی مرز با لهستان آغاز کرد، هواپیما‌های لهستانی و متحدان برای تضمین امنیت حریم هوایی لهستان مستقر شدند.

فرماندهی عملیات لهستان در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد: «هواپیما‌های لهستانی و متحدان در حریم هوایی ما در حال فعالیت هستند، در حالی که سیستم‌های دفاع هوایی زمین‌پایه و راداری در بالاترین سطح آماده‌باش قرار گرفته‌اند.»

در ساعت ۰۳:۴۰ به وقت گرینویچ، تقریباً تمام قلمرو اوکراین تحت هشدار حملات هوایی قرار داشتند پس از آنکه نیروی هوایی اوکراین از حملات موشکی و پهپادی روسیه خبر داد.

فرماندهی لهستانی کمی پس از ساعت ۰۵:۰۰ گرینویچ اعلام کرد که نیرو‌های هوایی لهستان و متحدان این عملیات را به پایان رساندند، زیرا حملات هوایی فدراسیون روسیه علیه اوکراین متوقف شد. آنها افزودند که این اقدامات «پیشگیرانه و با هدف تأمین امنیت حریم هوایی در مناطق مجاور ناحیه تهدیدشده» بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پرواز جنگنده ها ، لهستان ، جنگ اوکراین و روسیه
