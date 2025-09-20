باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - حسین سیمایی صراف وزیر علوم در نشست خبری گفت: آمایش آموزش عالی یک موضوع مهمی محسوب است. هدف از آمایش کیفیت سازی آموزش است. تعداد دانشگاه های دولتی در کشور ۱۰۵ عدد است اما دانشگاه پیام نور ۴۰۰ شعبه و دانشگاه آزاد در حدود ۴۰۰ واحد، دانشگاه ملی مهارت و علمی کاربردی نیز هرکدام ۲۰۰ واحد دارند.

وی اضافه کرد: اکنون در سراسر کشور ۱۱۵ دانشگاه بیشتر فعال نیستند. وزارت علوم در زمینه آمایش دانشگاه ها کارهایی انجام داده اما موفقیت کافی نداشته است؛ اکنون پرونده آمایش در وزارت علوم آماده شده است.

سیمایی تصریح کرد: یکی از دستورات رئیس جمهور ساماندهی سهمیه های کنکور است و بازنگری سهمیه ها با هدف بهبود وضعیت عدالت آموزشی است.امیدواریم این سهمیه ها ساماندهی شود. بازنگری سهمیه ها در وزارت بهداشت در جلساتی مختلف بررسی شده است.

وزیر علوم تاکید کرد: تحقیقات دانشجویان در دانشگاه ها نباید خاک بخورد و باید در راستای حل مسائل کشور اجرایی شود که در همین راستا سامانه نان برای رفع نیازها راه اندازی شده‌ است؛ در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۷ مورد تحقیقات از سامانه نان تبدیل به قرارداد شده است.

وی بیان کرد: در نسل دوم دانشگاه ها با آزمایشگاه های مهم مواجه می شویم. در گشته دانشگاه های کشور آموزش محور بودند. در نسل چهارم دانشگاه ها به سمت حل مسئله پیش رفته اند و برای جامعه بهتر دانشگاه ها تعهد خواهند داشت.

وی ادامه داد: در پارک های علم و فناوری شرکت های بزرگ فناور در یک مکان جمع شده و این مفهوم در دهه ۷۰ در ایران بومی شده است و اکنون بیش از ۱۴۰۰۰ هسته فناور و ۵۸ پارک فناوری در کشورمان راه اندازی شده‌ است.

وزیر علوم ادامه داد: اکنون بیش از ۸۰۰۰ دانشجوی استاد محور و ۵۷۶ دانشجوی استاد محور نیز در مقطع دکترا داریم. رهبر معظم انقلاب مجوز ۵۰۰ امریه برای پسا دکترا را صادر کرده اند.

سیمایی ادامه داد: اکنون فضای دانشگاه ها به اندازه نیاز دانشجویان نیست‌ الان خوابگاه دانشجویی به میزان کافی نیست.

وی افزود: به دانشگاه ها در خصوص روشن کردن محیط اطراف شان دستورالعمل هایی ابلاغ شده و در همین خصوص با نهادهای مختلف جلساتی برگزار شده است. امنیت دانشجویان در معابر نزدیک دانشگاه ها و خود مراکز آموزشی مهم است .

وزیر علوم با اشاره به سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود نیم درصد است که بر اساس برنامه توسعه باید حدود ۲ درصد باشد.سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی حدود ۲۹ درصد است.

او گفت: بودجه فناوری در این دولت افزایش چشمگیری داشته است و در همین خصوص با سازمان ها و شرکت های مختلف صحبت هایی در راستای سرمایه گذاری شده است به طوری که اکنون ۲۰ همت تفاهم شده تا از بخش خصوصی و غیر دولتی در دانشگاه ها سرمایه گذاری شود.

وی اضافه کرد: در ۱۷ دانشگاه رستوران مکمل راه اندازی شده و از مهر امسال مشغول به کار خواهد شد و در این رستوران ها غذای بهتری داده می شود. در سال گذشته بیش از ۱۱ همت پول تغذیه پرداخت شد و ۲۲ درصد بودجه دانشگاه صرف تغذیه خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه کشور بدون توسعه علمی محقق نمی شود و دانشگاه ها منبع علمی در کشور هستند. رئیس جمهور به دنبال آسیب شناسی مسائل مختلف در دانشگاه ها است. دانشگاه ها باید در کنار مجریان دولت و در حوزه های تحقیق و پژوهش یک تیم شوند.

وزیر علوم ادامه داد: اسنپ بک شامل حوزه های علم و دانش نمی شود‌.

سیمایی صراف ادامه داد: هیات های نظارت تغییر کرده و رویکرد دولت چهاردهم حفظ کرامت، رویکرد وفاق و اجتماعی است.

او گفت: برخی از نخبگان پس از مهاجرت اقدام به نوشتن مقالات متعدد م یکنند که اگر ایران این میزان مقالات را داشت ، رتبه تولید علم در ایران ارتقا پیدا می کرد. مهاجرت به دلایل اقتصادی، منزلت اجتماعی، امکانات پژوهشی مقصد است.برخی از امکانات آزمایشگاهی خوب نبوده و به همین دلیل برخی از نخبگان اقدام به مهاجرت می کنند.

وزیر علوم ادامه داد: نرخ رشد دانشجویی کاهش پیدا کرده و صندلی های دانشگاه نیز خالی شده است.