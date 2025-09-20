باشگاه خبرنگاران جوان - این پروژه عظیم با حضور و همکاری نمایندگان شرکت گاز استان فارس و شهرستان لامرد به مرحله بهره‌برداری رسید.

در این مرحله در مجموع ۸۸۱۹ متر خط لوله تغذیه با فشار ۲۵۰ psi شامل ۷۰۵۵ متر لوله ۳۰ اینچ و ۱۴۵۲ متر لوله ۱۰ اینچ و همچنین ۱۱۱ متر خط لوله شبکه توزیع با فشار ۶۰ psi گازدار گردید. که زیرساخت تامین گاز سایت های پتروشیمی، منیزیم، فولاد و مس را مهیا می سازد.

سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با قدردانی از همکاری شرکت گاز استان فارس، این رویداد را نمادی از عزم جدی برای بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: تأمین زیرساخت‌های حیاتی مانند گاز، اولویت مدیریت منطقه برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایدار است. این اقدام با اختصاص مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد ریال، نه تنها زمینه بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران حاضر را فراهم می‌آورد، بلکه لامرد را به عنوان کانونی مطمئن و پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع انرژی‌بر کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

گفتنی است در این فاز، یک ایستگاه تقلیل فشار TBS به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در ساعت جهت تأمین گاز سایت‌ پتروشیمی، راه‌اندازی شد. این پروژه با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در ساعت، امکان بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

لازم به ذکر است اجرای موفق این پروژه نشان‌ دهنده همکاری مؤثر بین بخش‌های مختلف و عزم جدی مدیریت منطقه برای رفع موانع تولید و عملیاتی‌سازی سریع‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

این موفقیت زیرساختی، نقش به سزایی در شتاب‌بخشی به راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد داشت و گامی بلند در مسیر تحقق نقشه راه توسعه صنعتی استان فارس و تقویت زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در جنوب کشور است.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس واقع شدا و از زیرمجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است.

منبع: منطقه ویژه اقتصادی لامرد