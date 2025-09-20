مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن گفت: تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به سرویس رسانی ویژه بانوان تاکسیران به شرکت کنندگان نمایشگاه زنان و تولید ملی اظهارکرد: همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اقدام به راه اندازی غرفه بانوان تاکسیران در این نمایشگاه کرد.

وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در راستای معرفی خدمات بانوان تاکسیران، پاسخگویی به مطالبه زنان پایتخت برای استفاده از سرویس حمل و نقلی ایمن و با هدف بهره مندی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های ایشان با شعار «با بانوان برای بانوان» صورت گرفت و بانوان تاکسیران مسئولیت ارائه خدمات حمل‌ونقل به غرفه‌داران و شرکت‌کنندگان خانم را برعهده داشتند.

به گفته مالکی، ۳۰ تاکسیران بانو سرویس دهی کردند و روزانه ۱۵۰ سرویس به تمام نقاط پایتخت از سوی غرفه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران انجام شد که این خدمات رسانی از ساعت ۱۳ تا ۲۲ شب ادامه داشته و با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت بالای بانوان تاکسیران در سرویس رسانی حمل و نقلی به شهروندان پایتخت گفت: در یک سال گذشته ۵۰۰ بانوی متقاضی جدید، پروانه رانندگی با تاکسی دریافت کرده یا پروانه خود را تمدید کرده‌اند.

مالکی ادامه داد: اکنون شمار تاکسیرانان زن فعال در شهر به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است. هرچند در آئین‌نامه اجرایی تاکسیرانی جنسیت تفاوتی در شرایط صدور پروانه ایجاد نمی‌کند، اما به‌دلیل سختی کار، سازمان نگاه حمایتی ویژه‌ای به بانوان راننده دارد. دهه ۸۰ مدتی بخشی با عنوان «تاکسی بانوان» فعال بود، اما پس از مدت زمانی متوقف شد. اکنون با توجه به تقاضای خانواده‌ها، به‌ویژه برای ایاب‌وذهاب فرزندان و سرویس مدارس، این خدمت در قالب تاکسی «شهرزاد» مجدداً راه‌اندازی می‌شود. همچنین براساس توافق صورت‌گرفته با اداره‌کل امور بانوان شهرداری تهران، حدود ۷۰۰ راننده زن از خدمات غربالگری سلامت، مشاوره و بسته‌های حمایتی رایگان تا سقف یک‌میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند.

