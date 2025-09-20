مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن گفت: تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به سرویس رسانی ویژه بانوان تاکسیران به شرکت کنندگان نمایشگاه زنان و تولید ملی اظهارکرد: همزمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اقدام به راه اندازی غرفه بانوان تاکسیران در این نمایشگاه کرد.

وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در راستای معرفی خدمات بانوان تاکسیران، پاسخگویی به مطالبه زنان پایتخت برای استفاده از سرویس حمل و نقلی ایمن و با هدف بهره مندی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های ایشان با شعار «با بانوان برای بانوان» صورت گرفت و بانوان تاکسیران مسئولیت ارائه خدمات حمل‌ونقل به غرفه‌داران و شرکت‌کنندگان خانم را برعهده داشتند.

به گفته مالکی، ۳۰ تاکسیران بانو سرویس دهی کردند و روزانه ۱۵۰ سرویس به تمام نقاط پایتخت از سوی غرفه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران انجام شد که این خدمات رسانی از ساعت ۱۳ تا ۲۲ شب ادامه داشته و با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت بالای بانوان تاکسیران در سرویس رسانی حمل و نقلی به شهروندان پایتخت گفت: در یک سال گذشته ۵۰۰ بانوی متقاضی جدید، پروانه رانندگی با تاکسی دریافت کرده یا پروانه خود را تمدید کرده‌اند.

مالکی ادامه داد: اکنون شمار تاکسیرانان زن فعال در شهر به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است. هرچند در آئین‌نامه اجرایی تاکسیرانی جنسیت تفاوتی در شرایط صدور پروانه ایجاد نمی‌کند، اما به‌دلیل سختی کار، سازمان نگاه حمایتی ویژه‌ای به بانوان راننده دارد. دهه ۸۰ مدتی بخشی با عنوان «تاکسی بانوان» فعال بود، اما پس از مدت زمانی متوقف شد. اکنون با توجه به تقاضای خانواده‌ها، به‌ویژه برای ایاب‌وذهاب فرزندان و سرویس مدارس، این خدمت در قالب تاکسی «شهرزاد» مجدداً راه‌اندازی می‌شود. همچنین براساس توافق صورت‌گرفته با اداره‌کل امور بانوان شهرداری تهران، حدود ۷۰۰ راننده زن از خدمات غربالگری سلامت، مشاوره و بسته‌های حمایتی رایگان تا سقف یک‌میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند.

Iran (Islamic Republic of)
یا مهدی ادرکنی
۰۱:۵۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این الان افتخار ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۰:۵۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
خوبه دیگه همه کشورها در کارهای صنعتی... سعی میکنند مردم کار یاد بگیرن چه زن چه مرد درایران همه دیگه مسافر کش شدند عوض اینکارها تولید و کارخانه ها رونق بدهید این شد کار متاسفم برای این کشور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
من حاضرم زنم خونه نباشد راحت بخابم
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پبدنی بختیاری
۱۵:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هزاران هزار آفرین و درود اگر کاملا زنانه باشند هم راننده و هم مسافران و یا دستکم هر تاکسی برای سه نفر سرنشین استاندارد جهانی
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بفرمایید 1300 زنی که دیگر بخاطر کار کردن یا بچه دار نشن یا بچه ای که دارن ولگرد بار بیاد...این برای کشور هیچ افتخار و دست آوردی نداره
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Bakhtiyari
۱۵:۴۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آفرین هزاران هزار آفرین و درود بر طراحان و رانندگان خانم خوبش
این کاری مانا در پایتخت کشور پهناور مان و الگویی خوب برای هزار شهر دیگر مخصوصا کلان شهرها و مراکز استان ها
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چه کار خوبی هست
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
موفق باشند، انشالله موفقیت‌های بیشتر بانوان سرزمینم مادرم ایران جان
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تاکسی اینترنتی هم بیاد زیر نظر تاکسی رانی. چیه هر کی ماسین داره شده تاکسی
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Saeed
۱۴:۰۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خیلی باحاله اولین ماشین هیوندا،الباقی پژو ۴۰۵ از رده خارج
خسته نباشی شادی خانم،خدا قوت
هنوز عرضه ندارن یه ماشین باکیفیت رو تاکسی کنند
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تاکسی باید پیشرفته و اتومات شوند با انواع رادار و سنسور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تاکسی باید کلا زنونه باشه
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با ورود زنان به جامعه بجای برابری شد؛ عدم رعایت دستورات الهی ...
نتیجه: عقب ماندگی کشور، درماندگی و فقر ...
از این پس بجای ایران بگوئید ویرررررران ... !؟
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرت نگو همون دین ما هم نمیگه ده نفر و یا چند نفر تو یک تاکسی بشینن و بچسبند به هم
هر تاکسی سواری استاندارد جهانیش برای سه نفر مسافره و این شک نکن پیشرفته و نه پسرفت
پسرفت ذهن عقب مانده شماهاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
از وقتی زنان سر کار رفتن وضع جامعه خراب و خراب تر . راه طلاق . راه ناسازگاری . ووو بیشتر شد .
۱۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ببند لطفا
همان زن اگر محتاج باشد میشود گدا در جامعه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
البته که برای شما مرد ها خوبه
هر وقت یک زنی یک جایگاهی رو توی جامعه بدست میاره اولین کسی که ناراحت میشه و میسوزه شما مرد ها هستید درک نمیکنم چرا عقیده هاتون انقدر عقب افتاده است الان دیگه مرد سالاری نیست که هرکاری بخواید انجام بدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خب مردای سرپرست خاواده که بیکار موندن چیکار کنند چرا به فکر مردان نیستید ک زنان دارن کارهای مردان سرپرست خانواده رو میگیرن حداقل الویت رو با استخدام زنان سرپرست خانواده قرار بدید زن مجرد تو بانک مشغوله حقوقشم میگیره شوهر هم نمیکنه چون استقلال مالی داره اون مرد بدبخت که از بیاری میره اسنپ میشه چه گناهی داره خرج یه خانواده رو بده
۵
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
طهماسب
۱۵:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تمام تپسی و اسنپ و ماکسیم مردانه است
هیچ بنده خدایی شغل دیگری را نمیگیرد همه رزق و روزی خود را میخورند
آیا تو دوست داری ماما و یا پزشک داخلی خواهر و یا مادرت مرد باشد یا زن هموطن عزیز و گرامی
زنان نیمی از این جامعه ما و مادران و خواهران و هموطنان ما و پرورش دهندگان ما هستند
و اگر برای خود تاکسی داشته باشند راحت ترند ضمن اینکه بهتر هم همدیگه را درک می‌کنند و مودبتر و آرامتر هم هستند
چقدر خوب است که تاکسی مادرها و خواهرها و خانم های هموطن ما از جنس خودشان و زن باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بوی آرامش و امنیت میاد احسنت این شد یه کار زیرساختی برای مردم واقعا خوبه البته اگر واقعیت داشته باشه که بامید خدا داره
۱۴
۱۳
پاسخ دادن
