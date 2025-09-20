رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان با ادعای مشارکت اتباع افغان در فعالیت‌های تروریستی، از پایان میزبانی چهل‌ساله این کشور از پناهندگان افغانستانی خبر داد و خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد شریف چودری، رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان، در مصاحبه‌ای با یک مجله آلمانی اعلام کرد که اتباع غیرقانونی افغانستان در پاکستان در فعالیت‌های تروریستی و جرایم جدی دست دارند.

وی با اشاره به میزبانی پاکستان از میلیون‌ها پناهنده افغان طی چهل سال گذشته، تأکید کرد که اسلام‌آباد ترتیبات مفصلی برای بازگشت با کرامت پناهندگان به کشورشان فراهم و مهلت بازگشت آنان را بارها به دلایل انسانی تمدید کرده است.

چودری افزود که دلایل اصلی پناه دادن به افغان‌ها، از جمله دخالت‌های خارجی و جنگ داخلی، اکنون برطرف شده‌اند.

وی در ادامه به استفاده از سلاح‌های باقی‌مانده آمریکایی در افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در پاکستان اشاره کرد و گفت که حتی آمریکا نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده است.

نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت گروه‌هایی چون داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله به غیرنظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند.

او همچنین اقدام شورای امنیت را برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح خواستار شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد افزایش یافته و حملات مرزی، تلفات نیروهای امنیتی پاکستان را بالا برده است.

در همین زمینه، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان با لحنی هشدارآمیز خطاب به طالبان اعلام کرده است که کابل باید میان حفظ روابط با اسلام‌آباد و حمایت از تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند.

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز روز پنج‌شنبه گذشته بار دیگر مدعی حمایت طالبان از شبه‌نظامیان مخالف اسلام‌آباد شد و افزود: بدون هیچ ابهامی می‌گویم افغانستان یک کشور متخاصم است.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، پاکستان ، مهاجرین افغانستانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به پاکستان
۰
۱
