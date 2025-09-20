باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود از مرحله مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶، به مصاف مالدیو رفت.
این مسابقه امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵) رأس ساعت ۱۴:۰۰ به وقت افغانستان برگزار شد.
ملیپوشان افغانستان در نخستین رقابت خود طوفانی ظاهر شده و تیم مالدیو را با نتیجه پرگل ۱۰-۱ شکست دادند.
افغانستان در گروه H این رقابتها با تیمهای مالدیو و میانمار همگروه است و دومین بازی خود را برابر میانمار برگزار خواهد کرد.
مرحله مقدماتی این دوره به میزبانی اندونزی برگزار میشود و در پایان، ۱۵ تیم برتر به همراه میزبان مسابقات (تایلند) راهی مرحله نهایی خواهند شد.
تیم ملی فوتسال افغانستان در سالهای اخیر با ترکیبی جوان و پرتلاش در رقابتهای آسیایی حاضر شده و هواداران امیدوارند این بار نیز با عملکردی موفق، جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کند.