باشگاه خبرنگاران جوان - مهدویت یکی از آموزههای بنیادین در اسلام و مکتب تشیع است. به باور شیعیان و با توجه گواهی تاریخ، امام مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری علیهالسلام است که در سال 255 ق متولد شد.
پاسخ به سؤالِ یک پرسشگر از مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی ارائه شده است:
پرسش:
آیا اصلاً ارتباط با امام زمان در دوران غیبت، ممکن است یا نه؟
پاسخ:
مهدویت یکی از آموزههای بنیادین در اسلام و مکتب تشیع است. به باور شیعیان و با توجه گواهی تاریخ، امام مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری علیهالسلام است که در سال 255 ق متولد شد. به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی و خطرات جانی، از دیدگان پنهان نگاه داشته شد تا اینکه 5 سال بعد پدرشان به شهادت رسید و ایشان به عنوان امام غائب شیعیان شناخته شد و از طریق نائبان خاص چند دهه با مردم در ارتباط بود. پس از وفات آخرین نائب ایشان در عراق در سال 329 ق، ایشان اعلام کردند که جانشین و وصی دیگری ندارد. از این سال، غیبت کبری و طولانی امام زمان (عج) آغاز میشود.
در این راستا، این سؤال از دیرباز مطرح بود که نفی نائب خاص، به معنای نفی امکان ملاقات با امام زمان (عج) در دوران غیبت کبری است یا اینکه امکان ملاقات در دوران غیبت کبری هنوز وجود دارد؟ در ادامه، مطالبی را در قالب چند نکته تقدیم میشود.
اصولاً در میان عالمان شیعه دو دیدگاه دربارۀ ملاقات با امام زمان (عج) در زمان غیبت کبری وجود دارد:
الف) امکان رؤیت:
بسیاری از عالمان شیعه نظیر سید مرتضی، شیخ طوسی، سید بن طاووس و تقریباً اکثریت علمای معاصر این دیدگاه را قبول دارند. دلیل این افراد امکان عقلی ملاقات با امام زمان (عج) و برخی روایاتی است که امکان رؤیت و ملاقات با ایشان در دوران غیبت را تأیید میکند. در این راستا، اسحاق بن عمار از امام صادق علیهالسلام نقل میکند:
«حضرت قائم دو غیبت دارد: یکی کوتاه و دیگری طولانی. در غیبت نخست، مکان حضرت را جز شیعیان خاص کسی نمیداند و در غیبت دوم، مکان ایشان را تنها پیروان و دوستان خاص آن حضرت میدانند».
همچنین، گزارش ملاقات و مشاهدۀ بزرگان شیعه با حضرت به عنوان یکی از دلایل امکان رؤیت ایشان ذکر میشود و برای آن ادعای تواتر هم شده است.
برخی از عالمان شیعه، از جمله نعمانی، فیض کاشانی و مرحوم کاشفالغطاء، معتقدند که امکان رؤیت امام (عج) برای شیعیان در دوره غیبت کبری وجود ندارد. دلیل اصلی طرفداران این نظریه توقیعی است که امام زمان (عج) در هنگام وفات آخرین نائب خاصشان فرمودهاند:
«ای علیمحمد سمری گوش فرا ده، خداوند اجر برادران تو را در سوگ تو افزون گرداند؛ تو تا شش روز دیگر دار فانی را وداع خواهی کرد پس آمادهباش و کسی را جانشین خودت قرار مده... و بهزودی برخی از شیعیان من ادعای مشاهده میکنند. آگاه باشید هرکه پیش از خروج سفیانی و شنیده شدن ندای آسمانی، چنین ادعایی کند، دروغگو و افترا زننده است ...».
منابع کهن بسیاری این توقیع شریف را ذکر کردهاند. در این روایت به نظر میرسد که هرگونه دیداری با امام منتفی دانسته شده است.
با توجه به این دو نظریه برخی خواستهاند به استدلال مخالفان امکان ملاقات پاسخ داده و درعینحال روایت اخیر را نیز ناصحیح و قابل خدشه ندانند. این افراد گفتهاند که با توجه به روایات دیگر که امکان ملاقات را ممکن میداند و همچنین اخبار متواتر از ملاقات افراد متعددی با امام زمان (عج)، باید گفت که افراد عادی از ملاقات ایشان محروم بوده و تنها پیروان و دوستان خاص حضرت میتوانند ایشان را ملاقات کنند. این ملاقات نیز به خواست امام زمان (عج) بستگی دارد؛ یعنی هر زمان که امام لازم بدانند، آنها میتوانند به محضر ایشان شرفیاب شوند. این افراد، همانطوری که اشاره شد، انسانهای بزرگواری هستند که با وجود ملاقات با حضرت، هیچگاه آن را علنی نکرده و ادعای ملاقات یا نیابت خاص از حضرت را ندارند. بهعبارتدیگر، این توقیع اصل رؤیت را رد نمیکند، بلکه ملاقات افرادی را که ادعای ملاقات و نیابت خاص در دوران غیبت کبری دارند، رد میکند. در واقع، امام (عج) در این روایت اعلام میکند که بعد از وفات آخرین نائب خاص ایشان، دیگر هیچکسی تا زمان ظهور حضرت، نیابت خاص ایشان را نخواهدداشت. در این راستا، سید بن طاووس میفرماید:
«این ممتنع نیست که گروهی از شیعیان به ملاقات ایشان مشرف شده و از سخنان و کردارشان استفاده کرده و این موضوع را از دیگران کتمان و پنهان کنند.»
بنابراین، اگر کسی بهجای کتمان، به علنی کردن و یارگیری از این طریق بپردازد یا ادعای نیابت کند، تکذیب میشود.
وظیفه شیعیان در دوران غیبت امام زمان، تلاش برای ملاقات حضرت نیست، بلکه اصرار بر این مطلب میتواند موجب بروز آسیبی به نام «ملاقات گرایی» در جامعه شیعی شود که راه را بر شیادان و مدعیان دروغین باز خواهد کرد. وظیفه شیعیان در دوران غیبت کسب رضایت حضرت از طریق عمل به وظایف فردی و اجتماعی دینی بر اساس نظر نایبان عام امام زمان (عج)؛ یعنی فقهای جامعالشرایط که کارشناسان دین هستند، است.
نتیجه:
کوتاهسخن اینکه در زمان غیبت کبری اگر کسی ادعای ملاقات و بهتبع آن نیابت خاص و سفارت امام زمان (عج) را داشته باشد، به فرموده امام در توقیع شریفشان، دروغگو و شیاد است. با اینحال، امکان ملاقات با حضرت در زمان غیبت کبری وجود دارد؛ همانطورکه افراد زیادی توفیق ملاقات با حضرت را یافتند، اما آنها همانطور که در روایت امام صادق علیهالسّلام آمده بود، دوستان خاص حضرت هستند که هیچ ادعایی در قبال ایشان مطرح نکرده و فقط این ملاقات را برای افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد خود نقل کردند. برخی از این ملاقاتها تا بعد از مرگ این افراد نیز همچنان ناگفته باقی ماند.
منبع: پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ