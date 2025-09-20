باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - والدیس دومبروسکیس، کمیسر اروپا در امور اقتصاد و بهره‌وری گفت که بسته جدید تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا شامل محدودیت‌هایی برای خرید نفت از روسیه نخواهد بود.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست غیررسمی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت: «در مورد نوزدهمین بسته تحریم‌ها در حوزه انرژی، این بسته به طور خاص به نفت نمی‌پردازد، بلکه به LNG می‌پردازد.»

کمیسر اروپا تأکید کرد که کار بر روی کنار گذاشتن کامل سوخت‌های فسیلی روسیه ادامه خواهد یافت، اما چارچوب زمانی آن را مشخص نکرد.

پیش از این، کمیسیون اروپا پیشنهاد داده بود که LNG روسیه تا ابتدای سال ۲۰۲۷ یا یک سال زودتر از موعد مقرر کنار گذاشته شود.

منبع: تاس