دپارتمان زبان‌های جهانی دانشگاه بوستون، فارسی را یکی از ۲۰ زبان مهم دنیا معرفی می‌کند؛ زبانی برای ورود به شعر، هنر و تاریخ منطقه.

باشگاه خبرنگاران جوان - فارسی ده‌ها میلیون گویشور دارد و یکی از ۲۰ زبان اول دنیاست؛ چند ده میلیون نفر هم فارسی را به عنوان زبان دوم صحبت می‌کنند.

آموزش زبان فارسی، سنتی قدیمی در مراکز آموزشی غربی است و بعد از اروپایی‌ها، نهادهای آکادمیک در آمریکا هم از دیرباز دوره‌هایی برای آموزش زبان فارسی داشته‌‎اند. یکی از این دانشگاه‌ها، دانشگاه بوستون است که دپارتمان ادبیات و زبان‎های جهانی آن شهرت زیادی در آمریکا دارد. این دانشگاه زبان‌های زیادی را از جمله کره‌ای، عبری، آلمانی، ژاپنی، روسی، ترکی، عربی، اردو-هندی و ... آموزش می‌دهد. این دوره‌ها صرفا آموزش زبان نیست و ادبیات مربوط به این زبان‎‌ها و ادبیات تطبیقی را در این دوره‌ها بررسی می‌کند.

دپارتمان زبان‌های جهانی این دانشگاه، در نوشتاری به این پرداخته که چرا اصلا زبان فارسی در این دانشگاه آموش داده می‌شود و دانشجویان چرا این زبان را یاد بگیرند که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

پرشین (فارسی) زبان مهمی در خاورمیانه و آسیای میانه است. در ایران آن را به عنوان فارسی می‌شناسند، در افغانستان به نام دری، و در تاجیکستان به نام تاجیک. فارسی ده‌ها میلیون گویشور دارد و یکی از ۲۰ زبان اول دنیاست؛ چند ده میلیون نفر هم فارسی را به عنوان زبان دوم صحبت می‌کنند.

فارسی با عربی ارتباطی ندارد، هرچند با یکی از انواع الفبای آن نوشته می‌شود. خویشان این زبان، زبان‌های شمال هند، و در فاصله‌ای دورتر، زبان‌های اصلی اروپایی از جمله انگلیسی هستند.

یادگیری فارسی راه ورود به فرهنگی غنی و متکثر است که شعرا و حماسه‌سرایان عرفانی سرشناسی همچون فردوسی و رومی (مولانا) و حافظ، نقاشی‌های مینیاتور نفیس، فرش‌های زیبا، و فیلم‌هایی در کلاس جهانی از دل آن بیرون آمده‌اند. از آنجا که فارسی در بیش از یک هزاره اخیر تغییرات چشمگیری نداشته است، گرامر پایه برای فرم های کلاسیک و مدرن زبان تقریبا همان هستند و یادگیری آن نسبتا آسان است. بعد از یک سال، دانشجویان می‌توانند خواندن شعرها و داستان‌های کلاسیک و مدرن و دیدن فیلم بدون زیرنویس را شروع کنند.

تا یک سده پیش، فارسی همچنین زبان فرهنگی در جنوب آسیا بود و به همین خاطر برای درک تاریخ این منطقه، یادگیری این زبان مهم است.

در دانشگاه بوستون، دانشجویان می‌توانند در دو سال فارسی را در کلاس‌های کوچک یاد بگیرند و مطالعات بیشتری را به صورت انفرادی پیگیری کنند. یادگیری زبان فارسی، تجربه‌ای ارزشمند و لذت‌بخش برای بسیاری از دانشجویان در دانشگاه بوستون بوده است.  در دانشگاه یک باشگاه فرهنگی دانشجویان ایرانی وجود دارد که رویدادهای و فعالیت‌های فرهنگی متنوعی را برگزار می‌کند و به عنوان رابط با دیگر نهادها محلی در ارتباط است.

منبع: اطلاعات آنلاین

برچسب ها: زبان فارسی ، دانشگاه بوستون ، زبان جهانی
خبرهای مرتبط
فیروزه در فرهنگ و ادب فارسی
ماجرای شاعری که رهبری مشتاق دیدارش بود
چوگان؛ بازی اسب‌سواران تاریخ و زندگی ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای شاعری که رهبری مشتاق دیدارش بود
سراغ آزادی را در آمریکا نگیرید
هراس از درخشش نام اهل بیت‌(علیهم‌السلام) در قلب اروپا
بهترین دعاها و اعمال بین‌الطلوعین
ملاقات با امام زمان (عج): حقیقت یا ادعای دروغین؟
چرا صبحانه زودتر، عمر طولانی‌تر؟
منطق امام علی (ع) در برابر ظلم؛ وقتی عدالت از دنیا ارزشمندتر می‌شود
حسد؛ جنگ پنهان با خدا
لیتیوم؛ فلزی کوچک با نقشی بزرگ در مبارزه با آلزایمر
چگونه همراه واقعی بیمار سرطانی باشیم؟
آخرین اخبار
فارسی در دانشگاه بوستون؛ دریچه‌ای به فرهنگ هزارساله ایران
لیتیوم؛ فلزی کوچک با نقشی بزرگ در مبارزه با آلزایمر
چرا صبحانه زودتر، عمر طولانی‌تر؟
چگونه همراه واقعی بیمار سرطانی باشیم؟
ملاقات با امام زمان (عج): حقیقت یا ادعای دروغین؟
حسد؛ جنگ پنهان با خدا
منطق امام علی (ع) در برابر ظلم؛ وقتی عدالت از دنیا ارزشمندتر می‌شود
ماجرای شاعری که رهبری مشتاق دیدارش بود
هراس از درخشش نام اهل بیت‌(علیهم‌السلام) در قلب اروپا
بهترین دعاها و اعمال بین‌الطلوعین
سراغ آزادی را در آمریکا نگیرید
۱۱ راز ژاپنی‌ها برای غلبه بر تنبلی
ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت
وقتی روبات‌ها مثل شاهین‌ها پرواز می‌کنند
فیلم‌سازان کشورمان درباره دفاع ملی ۱۲ روزه چه کردند؟
درس‌هایی از خوراکی‌های کره جنوبی
کمبود کدام ویتامین‌ها سبب بوی بد بدن می‌شوند؟
راز نفس کشیدن در اعماق اقیانوس فاش شد
کشف حشراتی از عصر دایناسورها در دل یک کهربا
دردِ هیجانی می‌تواند موجب شتاب‌گرفتنِ بلوغ روانیِ نوجوانان شود
هوش مصنوعی افسردگی را از چهره شما تشخیص می‌دهد
عملیاتی که جهان را جای خطرناکتری کرد
اولین متروی نیویورک؛ پروژه مخفی یا معجزه پنهان؟