معاون مسافری راه‌آهن ایران از آمادگی کامل این کشور برای بهره‌برداری از خط ریلی تهران- هرات خبر داد و گفت: با رفع موانع گمرکی و تأیید وزارت کشور، این مسیر به‌زودی بدون هیچ محدودیتی افتتاح خواهد شد تا تحولی بزرگ در حمل‌ونقل منطقه‌ای ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل این کشور برای راه‌اندازی خط ریلی تهران – هرات خبر داد و اعلام کرد که با رفع موانع گمرکی و ایستگاهی و تأیید وزارت کشور ایران، این مسیر بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

میرحسن موسوی دیزجی اظهار داشت که راه‌اندازی این مسیر ریلی به عنوان یک پروژه مهم منطقه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارتباطات تجاری و مسافری میان ایران و افغانستان باشد و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و همکاری‌های دو کشور ایفا کند.

 وی افزود که پیش‌شرط اصلی برای آغاز فعالیت این قطار، تأیید وزارت کشور و هماهنگی میان دستگاه‌های گمرکی و ایستگاهی این کشور است.

به گفته وی، یک معافیت‌نامه برای این منظور تهیه و ارسال شده است که در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد.

معاون مسافری راه‌آهن ایران در پایان تأکید کرد: «اگر موانع مربوط به تشریفات گمرکی، مسائل ایستگاهی و هماهنگی‌های وزارت کشور و استانداری‌های مربوطه برطرف شود، راه‌اندازی قطار تهران – هرات بدون هیچ محدودیتی انجام خواهد شد و این اقدام می‌تواند تحولی بزرگ در حمل‌ونقل منطقه‌ای باشد.»

گفتنی است قطار مشهد- هرات نیز قرار است به زودی افتتاح شود.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، خط آهن افغانستان ، هرات
خبرهای مرتبط
مسیر جدید ریلی ایران و افغانستان بازگشایی می شود
خراسان رضوی و هرات الگوی همکاری منطقه‌ای؛ از تجارت تا سرمایه‌گذاری مشترک
همکاری اقتصادی خراسان رضوی و هرات افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
آخرین اخبار
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
آمادگی کامل ایران برای راه‌اندازی خط ریلی بین‌المللی تهران- هرات
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین به عنوان «اقدامات احتیاطی ایمنی» تخلیه شد
قطر از اسرائیل به ایکائو شکایت کرد
واکنش روسیه به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها
بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا
اروپا و دوگانگی قدرت نظامی: میان وابستگی به آمریکا و رؤیای استقلال
دانشگاه هاروارد در آستانه بحران مالی با قطع بودجه فدرال
برد پرگل فوتسال افغانستان مقابل مالدیو
تصادف مرگبار در میدان وردک با ۷ کشته
از سرگیری بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرز چمن پس از انفجار مرگبار
زنان قربانیان خاموش زمین‌لرزه افغانستان با بحران مضاعف روبرو هستند
رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ژاپن درباره غزه و برنامه هسته‌ای ایران
استقبال فلسطین از اقدام پرتغال در به رسمیت شناختن دولت فلسطین
هیچ مذاکره ای برای بگرام پذیرفته نیست
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است