باشگاه خبرنگاران جوان- معاون مسافری راهآهن جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل این کشور برای راهاندازی خط ریلی تهران – هرات خبر داد و اعلام کرد که با رفع موانع گمرکی و ایستگاهی و تأیید وزارت کشور ایران، این مسیر بینالمللی بدون هیچ محدودیتی به بهرهبرداری خواهد رسید.
میرحسن موسوی دیزجی اظهار داشت که راهاندازی این مسیر ریلی به عنوان یک پروژه مهم منطقهای، میتواند زمینهساز افزایش ارتباطات تجاری و مسافری میان ایران و افغانستان باشد و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و همکاریهای دو کشور ایفا کند.
وی افزود که پیششرط اصلی برای آغاز فعالیت این قطار، تأیید وزارت کشور و هماهنگی میان دستگاههای گمرکی و ایستگاهی این کشور است.
به گفته وی، یک معافیتنامه برای این منظور تهیه و ارسال شده است که در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد.
معاون مسافری راهآهن ایران در پایان تأکید کرد: «اگر موانع مربوط به تشریفات گمرکی، مسائل ایستگاهی و هماهنگیهای وزارت کشور و استانداریهای مربوطه برطرف شود، راهاندازی قطار تهران – هرات بدون هیچ محدودیتی انجام خواهد شد و این اقدام میتواند تحولی بزرگ در حملونقل منطقهای باشد.»
گفتنی است قطار مشهد- هرات نیز قرار است به زودی افتتاح شود.