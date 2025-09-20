باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مجارستان روز شنبه با اشاره به مجموعهای از حوادث خشونتآمیز که گفته میشود با جنبش چپ افراطی در سراسر اروپا مرتبط است از اتحادیه اروپا خواست تا از ایالات متحده در تعیین آنتیفا به عنوان یک سازمان تروریستی پیروی کند.
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان در نامهای خطاب به کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که آنتیفا «تهدیدی جدی برای امنیت شهروندان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن» است.
او نوشت: «افراد و گروههای مرتبط با ایدئولوژی موسوم به آنتیفا حملات تروریستی متعددی را در سراسر اتحادیه اروپا از جمله در آلمان، فرانسه و ایتالیا انجام دادهاند.»
سیارتو یادآوری کرد که در فوریه ۲۰۲۳، ظاهراً وابستگان آنتیفا پنج «حمله وحشیانه» را در روز روشن در بوداپست انجام دادند.
او ابراز تاسف کرد که چندین مظنون بعداً با پناه بردن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از استرداد آنها خودداری کردند، از عدالت گریختند.
وی افزود: «این اقدامات وحشتناک بدون شک نشان میدهد که جنبش آنتیفا یک تهدید جدی است.» و بر لزوم واکنش جمعی قویتر اتحادیه اروپا تأکید کرد.
این وزیر همچنین به تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای طبقهبندی آنتیفا به عنوان «یک سازمان تروریستی بزرگ» اشاره کرد.
او گفت مجارستان متقاعد شده است که در چنین موضوع مهمی، «همسویی با ایالات متحده - بازیگر پیشرو جهان در مبارزه با تروریسم - ضروری است.»
سیارتو از اتحادیه اروپا خواست تا آنتیفا را به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کند و اقدامات محدودکنندهای را علیه افراد و گروههای مرتبط با آن اعمال کند.
رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه در پی ترور چارلی کرک، فعال سیاسی راستگرا، اقدام جدیدی علیه گروههای چپگرا انجام داد و جنبش ضد فاشیستی آنتیفا را به عنوان یک «سازمان تروریستی» هدف قرار داد.
منبع: آناتولی