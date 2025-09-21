باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات جوجیتسو زیر ۱۸ سال قهرمانی کشور، جام هفته دفاع مقدس با حضور ۳۵۴ ورزشکار از ۱۳ استان کشور به مدت دو روز به میزبانی استان کرمان در سالن شهید غلامرضا شمس الدینی مجموعه ورزشی شهرداری برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، در بخش فایت و جوجیتسو برزیلی تیم تهران بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های چهارمحال و بختیاری و مازندران به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش کاتای کلاسیک و شو نیز تیم زنجان اول شد و تیم‌های اصفهان و کرمان به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

نتایج کار نمایندگان کرمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

تیم کاتای استان کرمان

۱۴ سال

مدال برنز کیان محمدی. امیر حسین بیت الهی

مدال برنزمحمد سالاری. مهدی سالاری

مسابقات شو کاتا۱۶ سال

مدال برنز امیر علی ملکی. امیر رضا نیک ورز کرمان

مدال برنز طا‌ها کهنوجی. محمد مهدی محمدی کرمان

مسابقات ۱۶ سال کاتای کلاسیک

مدال طلا علی اصغر گزستانی. ایلیا شبان زاده

مدال نقره امیر رضا محمدی. محمد نقدی

مدال برنز یاسین گلستانی. محمد حسین محمدی

مسابقات جوجیتسو برزیلی زیر ۱۸ سال

وزن ۴۸_کیلوگرم

امیرمحمد لنجانی نژاد مدال برنز

وزن ۵۲_ کیلوگرم

محمد فاضل شهیدی مدال نقره

وزن ۸۵+ کیلوگرم

امیر محمد جعفری مدال سوم

مسابقات فایت زیر ۱۸ سال

وزن ۴۸ کیلوگرم

امیر محمد لنجانی نژاد مدال برنز

مسابقات جوجیتسو برزیلی زیر ۱۶ سال

وزن ۴۰_ کیلو گرم

علی اصغر گزستانی مدال برنز

ایلیا شبان زاده مدال برنز

وزن ۵۶_ کیلوگرم

ابوالفضل کاکوئی نژاد مدال برنز

وزن ۷۷_ کیلوگرم

حسین ابراهیمی مدال برنز

مسابقات فایت زیر ۱۶ سال

وزن ۴۰ کیلوگرم

عباس زندوکیلی مدال برنز

وزن ۴۸ کیلوگرم

محمد یزدان قاسم پور مدال برنز

مسابقات جوجیتسو برزیلی زیر ۱۴ سال

وزن ۳۲ کیلوگرم

مصطفی زرنگی پور مدال برنز

وزن ۳۶ کیلوگرم گرم

عادل گزستانی مدال نقره

وزن ۴۴ کیلوگرم

امیر مهدی آزادمنش مدال برنز

وزن ۴۸ کیلوگرم

علی اصغر بلوچ اکبری مدال برنز

محمد هادی زندوکیلی مدال برنز

وزن ۵۲ کیلوگرم

آرتین ابراهیمی مدال برنز

وزن ۶۲ کیلوگرم

امیر حسین الهی مدال برنز

مسابقات فایت زیر ۱۴ سال

وزن ۶۲ کیلوگرم

امیر حسین الهی مدال نقره