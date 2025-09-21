نماینده مجلس می‌گوید تک‌مرحله‌ای شدن بررسی بودجه باعث افزایش نظارت مجلس بر ارقام و اعداد می‌شود و یک اصلاح اساسی ساختار در بودجه‌ریزی کشور اتفاق بیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور و محمد امیرحسینی - محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تک‌مرحله‌ای شدن بررسی بودجه در مجلس گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته لایحه بودجه تبدیل شده بود به یک محلی برای قانون‌گذاری‌های سریع که عمده آن هم دور زدن قانون‌های جاری کشور و همچنین اصلاح برخی قوانین و یا قانون‌گذاری‌های جدید و یا لغو برخی قوانین برای یک سال پیش رو بود و بسیاری از وقت مجلس بر روی این احکام گرفته می‌شد و مجلس فرصت نمی‌کرد که وارد اعداد و ارقام شود.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات در مجلس اظهار کرد: با تایید تک‌مرحله‌ای شدن بررسی بودجه اولاً زمان رسیدگی به بودجه از اول دی تا آخر اسفند تعیین شد و عملاً وقت کمتری را از مجلس می‌گیرد و به طبع فضای جامعه را هم دستخوش استرس‌های ناشی از بودجه سال آینده نمی‌کند؛ دوم اینکه کلیه احکام از لایحه و قانون بودجه حذف می‌شود و قانون‌گذاری فقط در قوانین و طی مراحل معمول مجلس انجام می‌شود و نکته سوم اینکه لایحه بودجه صرفا شامل جداول است البته جداولی که منبعث از قوانین دائمی یا قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: تک‌مرحله‌ای شدن بررسی بودجه باعث می‌شود نظارت مجلس بر ارقام و اعداد بیشتر و اختیارات مجلس در اختصاص اعداد و ارقام به موضوعات و سرفصل‌های جداول بیشتر شود و من فکر می‌کنم که یک اصلاح اساسی ساختار در بودجه‌ریزی کشور اتفاق خواهد افتاد.

اصلاح اساسی ساختار بودجه‌ریزی کشور با بررسی تک‌مرحله‌ای بودجه در مجلس
