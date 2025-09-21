باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زنگ جوانه‌ها، صبح امروز ۳۰ شهریور همزمان در مدارس کشور نواخته شد. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم جشن جوانه‌ها که صبح امروز در یکی از مدارس منطقه۱۵ برگزار شد؛ گفت: ما در شرایطی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنیم که یکی از مهمترین تاکیدات رئیس دولت چهاردهم ارتقا نظام تعلیم و تربیت است و در این خصوص توجه به این موضوع را در صدر کارهای خود قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دشمنان همیشه به این مرز و بوم نگاه خاصی داشته اند؛ افزود: دشمنان همیشه به دنبال کینه توزی و دسیسه چینی بوده اند، به شما دانش آموزان توصیه میکنم که آگاه و بصیرت باشید و با تمام وجود از ایران دفاع کنیم.

علی‌رضا کاظمی ادامه داد: شما دانش آموزان در حالی مقطع تحصیلی ابتدایی را پشت سر گذاشته آید که در مرحله ای جدید شده اید که از حساسیت خاصی برخوردار است چراکه در این دوره جدای از حضور متعدد معلمان، از شما نیز انتظار متفاوتی صورت میگیرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: متوسطه اول به لحاظ مختلف از اهمیت زیادی برخوردار بوده چرا که آینده و زندگی شما را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید از همین زمان برای آینده خود تصمیم گیری کرد. علی‌رضا کاظمی گفت: کار معلمان متوسطه اول بسیار سخت است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه افزود: ایمان به خدا و توکل بر خدا را نباید فراموش کرد به هر میزانی که با خدا در ارتباط باشید خوب هستید آرامش دارید و به همون میزان خداوند برایتان می‌سازد.