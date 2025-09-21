رئیس جمهور آمریکا تهدید مستقیمی علیه افغانستان درباره پایگاه هوایی بگرام مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید مستقیمی علیه افغانستان مطرح کرد و هشدار داد که اگر این کشور پایگاه هوایی بگرام را به واشنگتن پس ندهد، "اتفاقات بدی رخ خواهد داد".
ترامپ در پستی در Truth Social نوشت: "اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اتفاقات بدی رخ خواهد داد! "
بعداً، ترامپ با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که واشنگتن میخواهد بگرام را "به زودی و فوراً" بازگرداند و افزود که در حال حاضر در حال مذاکره با افغانستان است. ترامپ تهدیدهای خود را تکرار کرد و تأکید کرد: «اگر آنها این کار را نکنند، خواهید فهمید که من چه خواهم کرد.»
تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا همچنان مبهم است و ترامپ هیچ توضیح بیشتری در مورد اقدامات احتمالی واشنگتن ارائه نداد.
اوایل این هفته، ترامپ بر موقعیت استراتژیک این پایگاه تأکید کرد و مدعی شد که «دقیقاً یک ساعت با جایی که چین سلاحهای هستهای خود را میسازد فاصله دارد» و اعلام کرد که میخواهد ایالات متحده این تأسیسات را «بازپس بگیرد».
منبع: المیادین