یک متخصص مغز و اعصاب گفت: آلزایمر تنها یک اختلال حافظه ساده نیست، بلکه بیماری پیچیده‌ای است که می‌تواند کیفیت زندگی فرد و خانواده او را تحت تأثیر قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ناهید عباسی، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گفت: تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بسیاری ابتلا به آلزایمر با اصلاح سبک زندگی قابل پیشگیری است. فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم به‌ویژه استفاده از سبزیجات، ماهی و مغزها، کنترل فشار خون و قند خون، ترک سیگار و مدیریت استرس از جمله اقداماتی است که می‌تواند خطر ابتلا را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

عباسی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، آلزایمر قابل مدیریت و تا حدودی درمان‌پذیر است. تشخیص زودهنگام و شروع به‌موقع درمان‌های دارویی و توانبخشی می‌تواند روند پیشرفت بیماری را کند کرده و بیمار را برای مدت بیشتری در وضعیت پایدار نگه دارد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، این عضو هیات علمی تاکید کرد: مداخلات غیر دارویی همچون تمرینات شناختی، بازی‌های فکری، فعالیت‌های اجتماعی و حفظ ارتباطات خانوادگی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دارند.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی جامعه گفت: افزایش دانش عمومی درباره علائم اولیه مانند فراموشی‌های مکرر، تغییرات شخصیتی و اختلال در انجام کار‌های روزمره می‌تواند به تشخیص زودهنگام و آغاز درمان کمک کند.

منبع: وزارت بهداشت 

برچسب ها: آلزایمر ، اختلال حافظه
