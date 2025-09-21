برزیل ایالات متحده را از یک نشست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنار گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه «سیانان برزیل» گزارش داد که برزیل تصمیم گرفته است ایالات متحده را از مشارکت در دومین نشست «در دفاع از دموکراسی و علیه افراطگرایی» که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، محروم کند.

این شبکه گفت: «در سایه تحریم‌های آمریکا، برزیل ایالات متحده را از دومین مجمع «در دفاع از دموکراسی و علیه افراط‌گرایی» کنار گذاشت. این مجمع روز چهارشنبه آینده در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.»

این رویداد توسط رئیس‌جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، به همراه رهبران شیلی (گابریل بوریچ)، اسپانیا (پدرو سانچز)، کلمبیا (گوستاوو پترو) و اروگوئه (یاماندو اورسی) سازماندهی شده است. انتظار می‌رود نمایندگانی از حدود ۳۰ کشور در آن شرکت کنند.

ایالات متحده تحت مدیریت جو بایدن به نخستین جلسه این مجمع در سال گذشته دعوت شده بود و واشنگتن یک نماینده از وزارت امور خارجه اعزام کرده بود.

دعوت نکردن از ایالات متحده به دلیل سیاست‌های دونالد ترامپ بوده است، که «در دموکراسی برزیل تردید ایجاد می‌کند و به نهاد‌هایی مانند سیستم‌های انتخاباتی و قضایی حمله می‌کند.» 

منبع: آرتی

تبادل نظر

