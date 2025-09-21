به گفته رئیس سازمان غذا و دارو بی برنامگی در پرداخت مطالبات صنعت دارو سبب بروز مشکلاتی در تامین داروی مورد نیاز بازار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ایران فارما گفت: هر سال کیفیت و تعداد غرفه‌ها افزایش چشمگیری داشته و با وجود اینکه کشورمان دچار تحریم ها است رشد حضور شرکت ها چشمگیر و محسوس است.

به گفته وی حدود ۷۴۳ شرکت از ۲۸ کشور دنیا در نمایشگاه ایران فارما حضور دارند. مشکلات حوزه ارزی و نقدینگی وجود دارد و حضور شرکت ها در این نمایشگاه نشان دهنده عرضه محصولات متنوع در بازار‌های داخلی و بین المللی است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اگرچه حضور شرکت‌های داروسازی در نمایشگاه ایران فارمای امسال به صورت مستقیم کاهش یافته اما حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه از طریق نمایندگی‌هایشان بیشتر شده است.

مهدی پیر صالحی افزود: شعار نمایشگاه امسال "پایداری، تاب‌آوری و نوآوری در زنجیره تامین " است؛ حضور هفت سفیر در نمایشگاه امسال قطعی شده است. وزیر صنعت دارویی الجزایر درخواست حضور در نمایشگاه امسال را داشته که امیدواریم این حضور قطعی شود.

وی ادامه داد: ایران فارما یکی از نمایشگاه های خوب در حوزه دارو علیرغم بروز مشکلاتی در دنیا مانند شیوع کرونا بود.

مهدی پیر صالحی ادامه داد: چین قطب اصلی تامین مواد اولیه دارویی در دنیا محسوب می‌شود و تفاهم نامه‌های خوبی بین ایران و چین به امضا رسیده است.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد صندوق های بیمه‌گر برنامه ای برای پرداخت مطالبات صنعت دارویی ندارند و این موضوع در آینده باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. صنعت دارو باید ارز خود را به موقع جهت تامین داروی مورد نیاز کشور دریافت کند. مجوز صادرات ۸۳۰۰۰ لیتر پلاسما صادر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر دنیا به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد نباید حوزه دارو و سلامت بعد از شروع اسنپ بک تحت تاثیر منفی قرار بگیرد اما به طور کلی برخی به این موارد پایبند نیستند.