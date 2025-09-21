باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- رضا مریدی، مسئول بسیج رسانه لرستان با لحنی تند نسبت به دریافت‌های غیرقانونی توسط برخی پزشکان گفت:متأسفانه همچنان شاهدیم که برخی پزشکان، فراتر از تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، مبالغی را از بیماران مطالبه می‌کنند و این رفتار زشت، کرامت انسانی بیماران و شأن جامعه پزشکی را لکه‌دار کرده است. این اقدام، مصداق بارز تخلف حرفه‌ای، تضییع حقوق مردم و شکستن عدالت درمانی است.

این سخنان، بازتابی از نارضایتی گسترده بیماران و خانواده‌هایی است که با وجود هزینه‌های سنگین درمان، مجبورند برای دریافت خدمات، مبالغی خارج از چارچوب قانونی بپردازند.

غفلت دانشگاه علوم پزشکی؛ چراغ سبز به تخلف؟

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در تربیت و نظارت بر رفتار پزشکان افزود:جای تأسف است که معاونت آموزشی و نهادهای مرتبط دانشگاه علوم پزشکی در قبال این معضل، رویکردی انفعالی و غیرمسئولانه اتخاذ کرده‌اند. وقتی پزشک در دوران آموزش و تربیت خود، بدون حساسیت بر اخلاق حرفه‌ای و قانون‌مداری فارغ‌التحصیل می‌شود، طبیعی است که در آینده با جسارت بیشتری حقوق مردم را پایمال کند. غفلت دستگاه‌های متولی در آموزش و نظارت، عملاً چراغ سبزی به ادامه این روند ناعادلانه است.

این انتقاد، به نقطه‌ای حساس اشاره دارد: ضعف ساختاری در نهادینه کردن اخلاق پزشکی.

اگر آموزش بر پایه تعهد اجتماعی و احترام به حقوق بیمار شکل نگیرد، برخوردهای مقطعی و قضایی هم اثرگذاری محدودی خواهد داشت.

هشدار درباره خدشه به وجهه جامعه پزشکی

مسئول بسیج رسانه لرستان تصریح کرد:اگرچه اکثریت پزشکان کشور شریف و متعهد هستند، اما عدم برخورد جدی با معدود متخلفان، وجهه کل جامعه پزشکی را مخدوش کرده است. امروز انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی، همراه با وزارت بهداشت، با جدیت کامل و بدون مماشات با پدیده زیرمیزی مقابله کنند و دانشگاه علوم پزشکی نیز اصلاح جدی در آموزش، تربیت و نظارت بر رفتار حرفه‌ای پزشکان داشته باشد.

این هشدار نشان می‌دهد که سکوت در برابر تخلفات محدود، می‌تواند کلیت جامعه پزشکی را در افکار عمومی زیر سؤال ببرد؛ موضوعی که هم به اعتبار این قشر آسیب می‌زند و هم اعتماد مردم به نظام درمانی را فرسوده می‌سازد.

عدالت درمانی؛ مطالبه‌ای مردمی

وی در پایان تأکید کرد:مردم نباید قربانی ضعف نظارتی یا سهل‌انگاری مدیران شوند. عدالت درمانی یک حق همگانی است و هیچ پزشکی حق ندارد آن را با طمع شخصی معامله کند. بسیج رسانه استان لرستان در کنار مردم خواهد ایستاد و با همه ظرفیت رسانه‌ای خود، این مطالبه عمومی را پیگیری خواهد کرد.

پدیده زیرمیزی را می‌توان نتیجه هم‌زمان چند عامل دانست: ضعف نظارت، ناکافی بودن آموزش اخلاق حرفه‌ای، و خلأهای ساختاری در نظام سلامت و از سوی دیگر، نبود ضمانت اجرایی قاطع برای مقابله با این رفتارها، باعث تداوم آن شده است.

نکته کلیدی در سخنان مسئول بسیج رسانه لرستان، تأکید بر نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی است؛ جایی که پزشکان آینده باید به جای صرفاً مهارت درمانی با فرهنگ احترام به حقوق بیمار و مسئولیت اجتماعی فارغ‌التحصیل شوند. بدون این رویکرد، هرگونه برخورد قضایی صرفاً مُسکن خواهد بود.

پدیده زیرمیزی نه‌تنها به اقتصاد خانواده‌ها فشار مضاعف وارد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف می‌سازد. اعتماد، سرمایه اصلی نظام سلامت است و اگر فرو بریزد، حتی خدمات صادقانه اکثریت پزشکان هم زیر سایه تردید قرار می‌گیرد.