کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که ناوگان جدیدی متشکل از چندین کشتی قرار است روز چهارشنبه از جنوب ایتالیا حرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه روز یکشنبه اعلام کرد که شمار جدیدی از کشتی‌ها چهارشنبه آینده از جنوب ایتالیا برای به چالش کشیدن محاصره این منطقه فلسطینی حرکت خواهند کرد و به تلاش‌های ناوگان جهانی شکستن محاصره می‌پیوندد.

این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ائتلاف ناوگان آزادی (FFC)، با همکاری هزار مدلین به غزه (TMTG)، از راه‌اندازی موج بعدی کشتی‌های شکستن محاصره خبر داده است.»

این کمیته اعلام کرد که این اقدام شامل یک ناوگان جدید متشکل از چندین کشتی خواهد بود که روز چهارشنبه از جنوب ایتالیا حرکت خواهند کرد.

این کمیته افزود که حرکت ناوگان جدید «از طریق همکاری بین دو ابتکار مردمی جهانی انجام می‌شود، در حالی که ۵۰ کشتی در حال حاضر به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود در حال حرکت هستند.»

همچنین اعلام شد که ناوگان آزادی در حال آماده شدن برای به آب انداختن کشتی حامل «ایده‌ای جدید و نوآورانه» در اوایل اکتبر است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این کمیته تأکید کرد که «با عمیق‌تر شدن رنج در غزه و ادامه اشغالگری اسرائیل در ارتکاب نسل‌کشی به هر شکلی، وظیفه هر فرد آزاده‌ای در جهان است که به دریا برود، محاصره را بشکند و برای نوار غزه راه نجاتی فراهم کند.»

ده‌ها کشتی در روز‌های اخیر به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود به سمت غزه در حرکت بوده‌اند.

در ۱۶ سپتامبر، این کمیته اعلام کرد که کشتی‌های این ناوگان در نزدیکی کشور جزیره‌ای مالت جمع می‌شوند تا با هم از طریق مدیترانه به سمت سواحل غزه حرکت کنند، بدون اینکه تاریخی را مشخص کند.

این کشتی‌ها حامل کمک‌های بشردوستانه به ویژه تجهیزات پزشکی برای سرزمین‌های محاصره‌شده هستند.

این اولین باری است که چنین تعداد زیادی کشتی با هم به سمت غزه، محل زندگی حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی که ۱۸ سال تحت محاصره اسرائیل و در ماه‌های اخیر تحت محاصره شدیدتری زندگی کرده‌اند، حرکت کرده‌اند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل در غزه دست به نسل‌کشی زده است که تاکنون بیش از ۶۵۰۰۰ فلسطینی را که بیشتر آنها زن و کودک هستند، به شهادت رسانده است.

آناتولی

