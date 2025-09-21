دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً هشدار داده است در صورت عدم بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام توسط آمریکا، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کابل روز یکشنبه از آمریکا خواست تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند پس از آن که ترامپ هشدار داد در صورت عدم واگذاری کنترل پایگاه هوایی بگرام به پنتاگون توسط دولت موطلب طالبان، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت موقت، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تمامی مذاکرات دوجانبه به طور مستمر به ایالات متحده ابلاغ شده که برای امارت اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان از بیشترین اهمیت برخوردار است.»

وی گفت که تحت توافق دوحه ۲۰۲۰، آمریکا متعهد شد که «نیروی نظامی را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان به کار نمی‌گیرد یا تهدید نمی‌کند و نیز در امور داخلی آن دخالت نمی‌کند.»

طبق این توافق بین طالبان و دولت اول ترامپ، تمامی نیرو‌های خارجی تا سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند و پس از آن طالبان دولت موقتی تشکیل داد که اکنون بر این کشور جنگ‌زده حکومت می‌کند.

فطرت از طرف آمریکا خواست که «به تعهدات خود (دوحه) وفادار بمانند» و از واشنگتن خواست به جای «تکرار رویکرد‌های شکست‌خورده گذشته»، سیاست «واقع‌گرایی و عقلانیت» را در پیش گیرد.

این اظهارات از کابل پس از آن مطرح شد که ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی حقیقت‌اجتماعی خود هشدار داد و نوشت: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به سازندگان آن، یعنی ایالات متحده آمریکا بازنگرداند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!»

بگرام که در شمال کابل واقع شده، بزرگترین پایگاه آمریکا در خلال جنگ ۲۰ ساله در افغانستان پیش از خروج کامل آمریکا در سال ۲۰۲۱ بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت ترامپ ، پایگاه بگرام آمریکا ، طالبان افغانستان
خبرهای مرتبط
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاکسازی مذهبی شیعیان و جعل هویت دینی در دولت علی‌اف
انگلیس امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
روس‌هراسی به نیت سفیدشویی از آمریکا و اسرائیل
آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟
تشکیل ائتلاف مخالفان برای برکناری نتانیاهو/ نتانیاهو شکست خورده است
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
ادعای دروغین ترامپ: رویای هسته ای ایران را نابود کردیم!
جنگنده‌های انگلیس ماموریت دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان آغاز کردند
پولیتیکو: مکرون به دنبال یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک در مورد کشور فلسطین است
آخرین اخبار
انگلیس: به رسمیت شناختن فلسطین یک شبه یک کشور را ایجاد نمی‌کند
اردوغان: مجمع عمومی سازمان ملل باید راه‌حل دو دولتی برای فلسطین را تسریع کند
چین خواستار آتش‌بس جامع در غزه و به رسمیت شناختن فلسطین شد
کانال یوتیوب نیکلاس مادورو حذف شد
روس‌هراسی به نیت سفیدشویی از آمریکا و اسرائیل
مصر: حضور نیرو‌های نظامی در سینا برای تأمین امنیت مرزهاست
ادعای اسرائیل درباره رهگیری دو موشک شلیک‌شده از نوار غزه
برزیل مانع حضور آمریکا در نشست «دفاع از دموکراسی» سازمان ملل شد
آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟
انزوای اقتصادی اسرائیل به دنبال جنایات غزه/ کسی برند اسرائیلی نمی خرد
ادعای دروغین ترامپ: رویای هسته ای ایران را نابود کردیم!
پولیتیکو: مکرون به دنبال یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک در مورد کشور فلسطین است
بسیج مردمی برای دفاع از میهن! آموزش نظامی، آمادگی در برابر هر تهدید
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
پاکسازی مذهبی شیعیان و جعل هویت دینی در دولت علی‌اف
جنگنده‌های انگلیس ماموریت دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان آغاز کردند
تشکیل ائتلاف مخالفان برای برکناری نتانیاهو/ نتانیاهو شکست خورده است
یک کشته در پی تیراندازی در مراسم عروسی در نیوهمپشایر
برگزاری نشست شورای امنیت در پی تشدید جنگ روسیه و اوکراین
انگلیس امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است