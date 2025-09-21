باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کابل روز یکشنبه از آمریکا خواست تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند پس از آن که ترامپ هشدار داد در صورت عدم واگذاری کنترل پایگاه هوایی بگرام به پنتاگون توسط دولت موطلب طالبان، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت موقت، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تمامی مذاکرات دوجانبه به طور مستمر به ایالات متحده ابلاغ شده که برای امارت اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان از بیشترین اهمیت برخوردار است.»

وی گفت که تحت توافق دوحه ۲۰۲۰، آمریکا متعهد شد که «نیروی نظامی را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان به کار نمی‌گیرد یا تهدید نمی‌کند و نیز در امور داخلی آن دخالت نمی‌کند.»

طبق این توافق بین طالبان و دولت اول ترامپ، تمامی نیرو‌های خارجی تا سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند و پس از آن طالبان دولت موقتی تشکیل داد که اکنون بر این کشور جنگ‌زده حکومت می‌کند.

فطرت از طرف آمریکا خواست که «به تعهدات خود (دوحه) وفادار بمانند» و از واشنگتن خواست به جای «تکرار رویکرد‌های شکست‌خورده گذشته»، سیاست «واقع‌گرایی و عقلانیت» را در پیش گیرد.

این اظهارات از کابل پس از آن مطرح شد که ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی حقیقت‌اجتماعی خود هشدار داد و نوشت: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به سازندگان آن، یعنی ایالات متحده آمریکا بازنگرداند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!»

بگرام که در شمال کابل واقع شده، بزرگترین پایگاه آمریکا در خلال جنگ ۲۰ ساله در افغانستان پیش از خروج کامل آمریکا در سال ۲۰۲۱ بود.

منبع: آناتولی