کاریکاتور روز / کودکان ، قربانیان بی دفاع جنگ در جهان

بر اساس شوک‌آورترین گزارش سازمان ملل متحد، درگیری‌های مسلحانه، در سراسر جهان، تنها در یک سال گذشته، جان بیش از ۱۲ هزار کودک را گرفته و ده‌ها هزار تن دیگر را آواره یا زخمی شده‌اند. این آمار که غزه، یمن، در صدر آن قرار دارند، زنگ خطر بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در قبال بی‌گناه‌ترین قربانیان جنگ را به صدا درآورده است. آمار‌هایی که قلب‌ها را به درد می‌آورد. به گزارش سازمان ملل متحد یک پنجم کودکان جهان در مناطق جنگی زندگی می‌کنند و به صورت میانگین هر روزه ۲۵ کودک به صورت میانگین در جنگ‌ها و درگیری‌ها در یک دهه گذشته کشته یا زخمی شده‌اند. در حال حاضر بیش از ۴۰ جنگ و درگیری خشونت آمیز در جهان در حال وقوع است. در جهانی که باید پر از محبت، آرامش و عشق باشد، کودکان، این گل‌های معصوم، قربانیان فراموش‌شده جنگ‌اند. آنها که هیچ نقشی در این نزاع‌ها ندارند، اما بزرگ‌ترین بهای آن را می‌پردازند. تصویر یک پیکر کوچک بی گناه زیر آوارها، گریه‌های کودکی که خانه و خانواده‌اش را از دست داده و چشمانی که به جای رویا‌های کودکانه، شاهد وحشت بوده‌اند؛ اینها داستان مشترک میلیون‌ها کودک، در مناطق جنگی است. داستانی که هر روز تکرار می‌شود، اما گوشی برای شنیدن آن نیست. بیش از ۷۰ هزار کودک در نوار غزه بخاطر نبود مواد غذایی و دارو با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. سربازان رژیم صهیونیستی به طور میانگین روزانه ۹۰ غیرنظامی را در غزه می‌کشند که ۳۲ نفر از آنها کودک و نوزادند. در پی تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۱۰۶۰ نفر از هموطنان بی‌دفاع به شهادت رسیدند که حدود ۱۴۰ نفر از آنان را، زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. از میان شهدای دانش‌آموز، ۱۳ نفر در دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. کودکانی که رؤیای مدرسه، آینده و بازی‌های کودکانه در دل داشتند. این کودکان شهید شدند و همه مدافعین حقوق کودک در جهان باید صدای این گروه از کودکان باشند تا ظلم ظالمان رژیم صهیونیستی به دفعات در جهان گفته شود. جنایت اخیر رژیم صهیونیستی که قلب بسیاری از خانواده‌های ایرانی را به خون نشاند، تنها یک تراژدی نیست بلکه سندی غیرقابل انکار از ماهیت ضدانسانی و کودک‌ستیزانه رژیمی است که هیچ حد و مرزی برای تجاوز و قتل‌عام نمی‌شناسد. شهادت آنان نه‌تنها زخمی بر دل یک ملت، بلکه نقطه‌ای تاریک در تاریخ مدعیان حقوق بشر است، اما خون پاک آنها قطعا دودمان ظلم و ستم صهیونیست‌های کودک‌کش را، بر باد خواهد داد و نویدبخش روز‌های روشن ظفر و پیروزی برای ملت بزرگ ایران است.