باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، به اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در سراسر استان کرمان اشاره کرد و گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در سراسر استان کرمان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قله‌ایم»، افزود: ورزشکاران این سرزمین همواره دوشادوش ملت ایران در تمامی عرصه‌های ملی و انقلابی حضوری مؤثر داشته‌اند و این حضور در دوران دفاع مقدس به اوج خود رسید؛ لذا امروز نیز جامعه ورزش وظیفه دارد با حفظ این روحیه و انتقال ارزش‌های آن به نسل جوان، در مسیر پاسداشت آرمان‌های شهدا گام بردارد.

وی «زنگ ایثار و شهادت و گلباران گلزار شهدای کرمان»، «تجلیل از یادگاران ورزشکار هشت سال دفاع مقدس»، «دیدار با خانواده شهدای ورزشکار»، «همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با پخش مستقیم از شبکه سه»، «نشست صمیمی مسئولان با قهرمانان ورزشی»، «همایش پیاده‌روی خانوادگی ایرانیان در ماهان با پخش زنده تلویزیونی»، «همایش ورزش صبحگاهی همراه با بازدید از موزه دفاع مقدس»، «اردوی راهیان پیشرفت و آبادانی جامعه ورزش در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان» و «یادواره شهدای ورزشکار شهرستان کوهبنان» را از برنامه‌های شاخص این هفته برشمرد.

سلطانی همچنین «برگزاری مسابقات ورزشی در سراسر استان کرمان» را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و بیان داشت: این مسابقات با مشارکت هیئت‌های ورزشی، باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و جوانان شهرستان‌های مختلف برگزار خواهد شد و پیش بینی می‌شود، استقبال بسیار خوبی از آن صورت گیرد.

وی با قدردانی از همکاری سازمان بسیج ورزشکاران سپاه ثارالله استان کرمان، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های استان، اظهار امیدواری کرد که اجرای این برنامه‌ها بتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت هویت ملی و انقلابی، و پیوند عمیق‌تر بین جامعه ورزش و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کند.