باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در مصاحبهای با «پاول زاروبین» روزنامهنگار روس درباره جنگ اوکراین گفت: «و پوتین علاقه و تمایل خود را برای قرار دادن کل بحران اوکراین در یک مسیری که به سمت یک راهحل مسالمتآمیز میرود، حفظ میکند».
او در ادامه به رویکرد غرب در قبال این جنگ اشاره کرد و گفت: «قصد غرب برای ایجاد بازدارندگی در برابر روسیه به روند صلح کمکی نخواهد کرد».
پسکوف افزود: «روسیه به دنبال فرصتهایی برای یک راهحل مسالمتآمیز خواهد بود. اما متأسفانه، از یک طرف، رژیم کییف و از طرف دیگر، کشورهای اروپایی هستند که تمام تلاش خود را برای تشدید بیشتر تنشها انجام میدهند».
سخنگوی کرملین در ادامه به سفر ترامپ به لندن اشاره کرد و گفت: «سران انگلیس در طول سفر ترامپ به لندن، به طور گسترده در مورد برنامههای خود برای ادامه فشار بر روسیه و اعمال تحریمها با او صحبت کردهاند».
منبع: اسپوتنیک