باشگاه خبرنگاران جوان؛ آذر عسکرپور - گردو یکی از مهمترین محصولات تولیدی در استان کرمان است و بیشترین میزان تولید این محصول نیز در شهرستانهای بافت و رابر انجام میشود که اقلیمی متفاوت از سایر مناطق استان دارد و بیشترین میزان بارندگی استان نیز در این شهرستانها روی میدهد.
این روزها مردم در شهرستانهای مختلف کرمان در تلاش هستند تا محصول را برداشت و روانه بازار کنند.
اما خشکسالی، شیوع آفت و تغییرات اقلیمی موجب شده افت تولید در کرمان بیشتر از سالهای گذشته روی دهد.
خشکسالی میزان برداشت محصول را کاهش داد
یکی از کشاورزان در شهرستان رابر، اظهار کرد: طی امسال محصول در حال برداشت است و با وجود افزایش هزینههای برداشت و حملونقل شاهد هستیم که به دلیل خشکسالی و کمبود آب تولید محصول نیز کاهش چشمگیر دارد.
محمد سلاجقه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران کرمان افزود: اصولاً باوجوداینکه شهرستان بافت ورابر یکی از قطبهای تولید گردو در کشور است؛ اما سازوکار مشخصی برای برداشت و تولید وجود ندارد و کشاورزان بعد از برداشت، محصول را به دلالان میفروشند.
آقای کرمی کشاورز رابری گفت:در زمان برداشت محصول گردوها در گونی به دلالان فروخته میشود که قیمت نیز در شهرستان بهشدت پایین است و دلالان چندین برابر قیمت محصول را در دیگر شهرها میفروشند.
سلاجقه افزود: سالها صحبتهایی در خصوص خوشه صنعتی گردو و حمایت مسئولان از کشاورزان، برندینگ و جلوگیری از دلالبازی و بهبود بازار تولید میشود؛ اما عملاً هیچ اتفاقی روی نمیدهد و این داستان هر سال تکرار میشود.
وی گفت: در فصل تولید چند نفر با کامیون و وانتبار در روستاها میچرخند و محصول را با هر قیمتی که بخواهند از کشاورز روستایی خریداری میکنند و کشاورز هم که برای امرارمعاش به فروش محصول وابسته است مجبور به فروش میشود.
حاج مرید عسکرپور یکی دیگر از کشاورزان شهرستان رابر بیان داشت: به دلیل خشکسالی میزان برداشت محصول نسبت به سال قبل کمتر شده است؛ اما کیفیت محصول خوب است.
وی گلایه داشت:بخاطر خشکسالیهای چند ساله اخیر و آفت کرم خراط برداشت محصول باغ ما نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است. اصولاً بازار گردوی استان کرمان دست دلالان است و بخشی از گردو نیز که از استان خارج میشود به اسم گردوی سایر استانها فروش میرود.
گردوی کرمان معرفی نشده است
وی گفت: گردوی تولیدی در «رابر» به دلیل کیفیت بالا و ارگانیک بودن جزو محصولات درجه یک خشکبار محسوب میشود، اما در واقع کمترین سود عاید کشاورز میشود و در نهایت دلالان محصول را با قیمت اندک خریداری میکنند و با قیمت بالا در بازار به مصرف کننده میفروشند.
وی افزود: یکی از مهمترین بازارهای فروش گردوی بافت شهر کرمان است که بیشترین سود هم از همین بازار عاید کشاورز میشود، اما دلالان مهمترین عامل بروز چالش در بازار این محصول هستند.
همایشهای بی نتیجه و مشکلات کشاورزان
حاج مرید بیان داشت: آفت کرم خراط از یک سو و از سوی دیگر خشکسالی و دلال بازی بلای جان کشاورز شده است این مشکلات را سالها مطرح میکنیم و جشنواره و همایشهای متعددی برگزار میشود، اما همه بی نتیجه است.
پیش بینی برداشت ۲۵۰۰۰ تن محصول گردوها در استان کرمان
به گفته مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمان طی امسال ۲۵ هزارتن گردو از باغهای استان کرمان برداشت و روانه بازار مصرف میشود.
سالاری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان گفت: برداشت گردو در استان کرمان نسبت به پارسال ۵ درصد افزایش تولید برداشت در سطح استان کرمان داریم.
وی سطح زیر کشت محصول گردو در استان کرمان را ۱۹ هزارو ۶۱۷ هکتار عنوان کردو بیان داشت:بیشترین سطح محصول گردو به شهرستان بافت و رابر و کمترین مربوط به رفسنجان و کوهبنان است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: برداشت گردو از از نیمه اول شهریور ماه در استان آغاز و تا اواخر مهر نیز ادامه دارد.
اختصاص رتبه نخست سطح زیر کشت و رتبه دوم تولید محصول گردو به استان کرمان
سالاری اظهار داشت:گردو استان کرمان رتبه نخست سطح زیر کشت و رتبه دوم تولید را به خود اختصاص داده است.
وی به آفت کرم خراط که طی سالهای اخیر به علت خشکسالی متوالی این محصول ارزشمند را درگیر کرده است اشاره کردو گفت:ایجاد ایستگاه شبکه مراقبت و پیش آگاهی، استفاده از فرمونهای شکار انبوه، هرس شاخههای آلوده، تغذیه مناسب درختان، یخ آب زمستانه، برگزاری کلاسهای آموزشی، بکارگیری تکنیکهای مفتول زنی برای از بین بردن لارو در سطح استان برای این امر ایجاد شده است.
بیشترین سطح کشت گردو به شهرستان بافت و رابر /کشاورزان برای برداشت حاصل دست رنج خود سخت در تکاپو هستند
برداشت گردو از باغات شهرستان رابر آغاز و پیش بینی میشود حدود شش هزار تُن گردو برداشت شود.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر سطح زیر کشت گردو را حدود شش هزار هکتار عنوان کردو گفت: از این مقدار حدود ۵۰۰۰ هزارهکتار بارورو مابقی نهال هستند.
پریسا تاج الدینی، میانگین عملکرد در هر هکتار را حدود یک تن اعلام کرد و افزود: برداشت این محصول در قطب گردو از شهریور ماه شروع شده وتا اواسط مهرماه ادامه دارد.
شهرستان رابر مهمترین منطقه گردو خیز استان کرمان است.
مهدی پور یکی از کشاورزان رابری است که در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان گفت: یکی از مشکلات جدی که باغهای گردو در رابر را تهدید میکند تغییرات دمایی است به طوریکه هر سال در فصل بهار محصول دچار سرمازدگی میشود و در تابستان نیز گرمازدگی روی میدهد.
وی افزود: در سال جاری به دلیل خشکسالی و کمبود آب شاهد کاهش تولید گردو در شهرستان رابر هستیم با این وجود کشاورزان تمام تلاش خود را برای تولید محصول به کار گرفتند.
منصور نادری یکی دیگر از کشاورزان رابری گفت:یکی دیگر از مشکلات برداشت گردو در سطح استان ، برداشت به صورت سنتی است که هر ساله به علت اینکه شاخه ها در اثر کرم خراط پوک و یا ضعیف میشوند که برخی افراد از بالای شاخه به پایین سقوط می کنند.
گردو از نظر طب سنتی، طبعی گرم و خشک دارد؛ بنابراین میتواند به گرمکردن بدن و افزایش حرارت در سیستم گوارشی افراد کمک کند.
گردو علاوهبر ویتامینها و خواص بسیار بهدلیل طبع گرم و خشکش برای افراد سردمزاج بسیار مفید است؛ اما افراد با طبع گرم، بهتر است در مصرف گردو احتیاط کنند تا بتوانند از خواص بینظیر آن بهرهمند شوند.