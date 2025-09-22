مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران بر رسیدگی فوری و قاطع به تخلفات در حوزه آرد و نان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مولایی مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران در جلسه کارگروه تعیین سهمیه گندم مهرماه کارخانجات آرد استان با تأکید بر لزوم رعایت وزن استاندارد کیسه‌های آرد، گفت: رسیدگی فوری و قاطع به تخلفات در حوزه آرد و نان ضرورتی انکارناپذیر است و می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در تخلفات احتمالی داشته باشد.

او با اشاره به اهمیت کیفیت تولید افزود: کارخانجاتی که در زمینه کیفیت و کمیت عملکرد مطلوب دارند باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

مولایی همچنین با یادآوری تجربه مدیریت در جنگ ۱۲ روزه اخیر مازندران و پذیرش حدود ۱۰ میلیون مسافر، گفت: این تجربه نشان داد که باید همواره برای شرایط خاص آمادگی کامل داشته باشیم.

او از پیگیری‌های لازم برای واردات گندم با کیفیت از کشور‌های همسایه دریای خزر نیز خبر داد.

رمضانی سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندرانهم گفت: درجه‌بندی کارخانجات همواره به روز می‌شود و عملکرد واحد‌ها در این رتبه بندی و میزان سهمیه گندم یارانه‌ای آنها نقش مستقیم دارد.

او افزود: رضایتمندی نانوایان از کارخانجات نیز در امتیازدهی لحاظ می‌شود و می‌تواند بر تخصیص سهمیه‌ها تأثیر بگذارد.

رمضانی با اعلام ضرورت تامین آرد استان و اتخاذ تصمیمات کمیته اقدام مشترک مبنی بر فروش یک مرحله‌ای و ماهانه آرد استان اعلام کرد کسب رضایتمندی نانوایان درالویت کمیته سهمیه بندی استان میباشد.

منبع:روابط عمومی اداره کل غله مازندران