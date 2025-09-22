آثار به جا مانده از صدوق و کلینی، نشانگر آن است که آنها، جایگاه خاص و ممتازی برای نواب اربعه قائل بودند. اما تمرکز آنها بر گردآوری و ثبت احادیث بود.

پاسخ:
دوران غیبت امام زمان (عج) به دو بخش کوتاه و بلند (صغری و کبری) تقسیم میشود. در دوران غیبت صغری که ۶۹ سال به طول انجامید، ایشان از طریق نائبان خاص خود با شیعیان در ارتباط بودند. این نائبان چهار تن از بزرگان شیعه بودند که امام زمان هر یک از آنها را به مدت چند سال برای این منصب تعیین نمود. در ادامه، به بررسی جایگاه و وظایف این بزرگواران در میان شیعیان و همچنین دلایل کمتر پرداخته شدن به معرفی آنها توسط برخی محدثان شیعه، خواهیم پرداخت.
نکته اول
در عصر غیبت صغری عالمان شیعه عمدتاً به تدوین جوامع حدیثی شیعه
پرداختند. این کتابها، به ویژه آثار جناب کلینی و صدوق، تنها شامل نقل احادیث هستند و تقریباً هیچ اظهارنظر شخصی یا مطلبی غیر از متن حدیث، حتی شرح و تفسیر حدیث، در آنها مشاهده نمیشود. حتی درجایی که مرحوم صدوق کتابی را با عنوان «الاعتقادات» با هدف بیان اعتقادات کلامی شیعه تألیف می کند، باز هم عمدتاً به قرآن و احادیث استناد کرده و از سوی خود مطلب زیادی به آن اضافه نمیکند. بنابراین عدم نگارش شرححال نائبان خاص و ذکر جزئیات درباره آنها چندان عجیب نیست؛ خصوصاً اینکه وظیفه اصلی نائبان خاص، تدبیر امور اجرایی بود و مسائل دینی و فرهنگی، عمدتاً از طریق عالمان وارسته، ساماندهی میشد.
نکته دوم
جناب صدوق در زمان رحلت آخرین نائب خاص امام زمان (عج) در اوایل جوانی به سر می برد و از آنجا که این مراودات از سوی وکلا و نمایندگان انجام میشد، او هنوز در جامعۀ شیعه به جایگاه خاصی دست نیافته بود تا با نائبان خاص ارتباط برقرار کند. با این حال پدر بزرگوار ایشان، جناب علیبن بابویه قمی، به عنوان یک شخصیت برجسته در جامعه شیعه با حسین بن روح نوبختی، سومین نایب خاص امام زمان (عج)، مکاتبه داشت.
شیخ صدوق نیز اگرچه با نائبان خاص ارتباط زیادی نداشت و درباره
آنها چندان ننوشت، اما با این حال، در کتابهای ایشان میتوان مطالبی یافت که نشاندهنده ایمان و اعتقاد او به نائبان امام و ارتباط پدرش با برخی از نواب اربعه است. برای مثال، شیخ صدوق بسیاری از توقیعات شریف امام زمان (عج) را در کتاب «کمالالدین و تمامالنعمه» ذکر کرده است که به طور طبیعی، این توقیعات از سوی امام و بهواسطۀ نائبان خاص به دست شیعیان رسیده بود. نقل این توقیعات نشان دهنده اطمینان و اعتقاد شیخ صدوق به نواب اربعه است. همچنین، وی در روایات خود بهطور مشخص از برخی از این نواب خاص نقل حدیث کرده است. با توجه به رویکرد شیخ صدوق و علمای مکتب قم در نقل روایات از افراد ثقه و قابل اعتماد شیعه و عدم نقل از روایان ضعیف و حتی مقابله جدی با این جریان و همچنین تعریف و تمجید شیخ صدوق از برخی از این نائبان،[5] می توان به ایمان و اعتقاد عمیق او به نیابت این اشخاص پی برد.
نکته سوم
در مورد جناب کلینی نیز باید گفت: با توجه به اینکه وی در دوره غیبت صغری حضور داشت و با سه تن از نواب خاص همعصر بود، در کتاب خود، یعنی کتاب شریف «الکافی»، روایتی درباره توثیق دو تن از نوّاب امام زمان (عج) و تأیید ارتباط آنها با آن حضرت ذکر کرده است. با این حال، کلینی از این بزرگواران هیچ حدیثی نقل نکرده است؛ ظاهراً به این دلیل که نوّاب اربعه در آن دوران بیش از آنکه بهعنوان شخصیتی علمی شناخته شوند، در مواردی که نیاز بود، شخصیتی اجرایی برای ارتباط با امام زمان (عج) شناخته میشدند. به همین دلیل، شیعیان عمدتاً برای حلّ مشکلات دشوار و غیرطبیعی به این نواب مراجعه میکردند و بهندرت، بهمنظور سؤال شرعی یا استماع حدیث به آنها رجوع میکردند. گویا شیعیان از دوره پایانی غیبت صغری، به این مسئله عادت کرده بودند تا نیازهای دینی و مذهبی خود را از طریق مراجعه به عالمان و فقیهان و راویان حدیث حل نمایند.
نتیجه
آثار به جا مانده از صدوق و کلینی، نشانگر آن است که آنها، جایگاه خاص و ممتازی برای نواب اربعه قائل بودند. اما به دلیل تمرکز صدوق و کلینی بر گردآوری و ثبت احادیث، تنها به نقل روایات اکتفا کردند و از طرح مطالب دیگر مانند توضیح زندگی نائبان خاص خودداری نمودند.
گذشته از اینکه، سالیانی بود که نقش مرجعیت علمی به عالمان شیعه واگذار شده بود و نواب اربعه فقط دارای منصب نیابت بودند. به همین دلیل، مردم به نواب اربعه برای دریافت حدیث یا نقل آن، مراجعه نمیکردند و نام نواب اربعه در کتابهای حدیثی کلینی و صدوق نیز کمتر بازتاب یافته است.
