باشگاه خبرنگاران جوان ـ ایرج رستمی، شهیدی از خراسان‌شمالی، با شجاعت و ایثار در جبهه‌های دفاع مقدس حاضر شده بود. این شهید مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت و ایشان در سفر به خراسان‌شمالی از وی به‌عنوان «بسیجی نوربالا» یاد کرد و چهره‌اش را شبیه به ماه توصیف کردند.

شهادت در فرهنگ اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی ایران جایگاهی رفیع دارد و همواره به‌عنوان نماد ایثار، ایمان و دفاع از ارزش‌های الهی شناخته می‌شود. ملت ایران در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن با تقدیم هزاران شهید نشان داد که برای حفظ استقلال و عزت این سرزمین از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کند و این فرهنگ، بخشی از هویت دینی و ملی کشور شده است. استان خراسان شمالی نیز با وجود جمعیت محدود و دوری از مناطق جنگی با تقدیم بیش از 3 هزار شهید، سهمی چشمگیر در این مسیر داشته و شهدای فراوانی را در عرصه‌های مختلف از دفاع مقدس گرفته تا پاسداری از امنیت کشور تقدیم کرده است. بررسی وضعیت شهدای این استان، نشان‌دهنده روحیه ایثارگری و ولایت‌مداری مردمان این خطه است که نقش مهمی در تقویت فرهنگ شهادت در سطح کشور ایفا کرده‌اند.