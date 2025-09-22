باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان با اشاره به پروازهای شبانه پهپادهای آمریکایی بر فراز خاک افغانستان گفت: «من و تو توان مقابله با این تجاوز را نداریم.»

وی ضمن تأکید بر اهمیت علوم و تکنولوژی روز، اذعان کرد که افغانستان در این عرصه به‌شدت عقب مانده و جهان با تکیه بر دانش مدرن مسیر پیشرفت را پیموده است.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که به نقل از منابع آگاه، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با آموزش علوم نوین مخالفت دارد و همین دیدگاه موجب بسته شدن درهای مدارس ابتدایی و عالی به‌روی دختران شده است.

اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش طالبان هم‌زمان با هشدارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، درباره بازپس‌گیری پایگاه بگرام بیان شده است.

ترامپ در روزهای اخیر اعلام کرده که اگر طالبان این پایگاه را واگذار نکنند، با پیامدهای سنگینی مواجه خواهند شد.

برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که طالبان در ازای واگذاری بگرام، درخواست پول کرده است.

با این حال، در واکنش به این تهدیدهای ترامپ، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، موضعی قاطع اتخاذ کرد و گفت: «افغانستان کشوری نیست که هیچ‌گونه تجاوزی را بپذیرد.»

متقی با اشاره به شکست نظامی آمریکا در دو دهه حضور در افغانستان تأکید کرد: «قدرتی که پیش‌تر در افغانستان شکست خورده، حتی فکر اشغال دوباره این سرزمین را هم نمی‌تواند بکند.»

او افزود: «کسانی که جرات حمله به افغانستان را داشته باشند، نتیجه آن از قبل مشخص است.»

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان، نیز سخنان ترامپ را «دور از واقعیت» خواند و تأکید کرد که تحویل بگرام به آمریکا «هرگز» رخ نخواهد داد.

همچنین، ذاکر جلالی، رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان نیز تصریح کرد که هیچ‌گونه حضور نظامی خارجی در افغانستان پذیرفتنی نیست و این اصل در توافق دوحه نیز تثبیت شده است.

فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، نیز در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، تأکید کرد که افغانستان امروز کشوری آزاد و مستقل است و هرگز تحت فشار و زور حاضر به معامله نخواهد شد.

فطرت که در مراسم فارغ‌التحصیلی نیروهای هوایی وزارت دفاع طالبان سخن می‌گفت، با اشاره به استقلال سیاسی و نظامی افغانستان اظهار داشت: «امروز افغانستان به هیچ جناح خارجی تعلق ندارد و مردم ما اجازه نخواهند داد که کشورهای بیگانه بر سرنوشت‌شان سلطه یابند.»

وی با بیان اینکه ارتش طالبان برای دفاع از مرزها و ارزش‌های ملی آماده است، افزود: «ملت افغانستان در طول تاریخ نشان داده که در برابر هر نوع تجاوز و تحمیل ایستادگی می‌کند. ما نه تحت فشار قرار می‌گیریم و نه حاضر به معامله بر سر منافع ملی هستیم.»