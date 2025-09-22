باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اطلاعیهای نسبت به روند فزاینده بیماریهای غیرواگیر و اختلالات روانی در افغانستان هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای تقویت خدمات درمانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر شد.
بر اساس آمارهای رسمی، بیماریهای قلبی، دیابت، سرطان و بیماریهای مزمن تنفسی عامل ۴۳ درصد از موارد مرگومیر در افغانستان هستند که پیشبینی میشود این رقم تا سال ۱۴۰۹ به بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد.
در کنار این روند، مصرف مواد مخدر و تصادفات جادهای نیز فشار مضاعفی بر نظام سلامت افغانستان وارد کردهاند.
دسترسی محدود به خدمات درمانی بهویژه در مناطق روستایی موجب شده هزاران خانواده افغان با صفهای طولانی انتظار برای دریافت مراقبتهای حیاتی مواجه باشند.
سازمان جهانی بهداشت همچنین نسبت به وضعیت سلامت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرد یکپنجم جمعیت افغانستان با اختلالات روانی مواجهاند.
در پاسخ به این بحران، وزارت بهداشت طالبان سیاست ملی سلامت را تصویب کرده که تمرکز ویژهای بر پیشگیری و درمان بیماریهای غیرواگیر، خدمات سرطان و سلامت روان دارد.