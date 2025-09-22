رئیس پلیس امنیت اقتصادی از انبار شدن پودر کاکائوی قاچاق به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال در کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی مأموران این پلیس مشخص شد که یک قاچاقچی کالا اقدام به انبار کردن مقادیری پودر کاکائوی خارجی قاچاق در انباری در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی، تیمی از مأموران به محل اعزام و در بازرسی از محل مذکور مشاهده شد که ۴۸ هزار و ۶۷۵ کیلوگرم پودر کاکائوی قاچاق در محل انبار شده که هیچ کدام اسناد و مدارک گمرکی نداشتند.

وی تصریح کرد: متهم با اعتراف به جرم خود مبنی بر قاچاق محصولات مذکور، راهی دادسرا شد و این در حالی است که کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۶۰ میلیارد ریال برآورده کرده‌اند.

سردار افشاری در پایان گفت: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس