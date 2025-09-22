سرپرست وزارت اقتصاد طالبان با معاون سفیر ژاپن درباره پروژه آبرسانی به کابل جدید دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان با مای کیو ایزاوا، معاون سفیر ژاپن در کابل و نماینده برنامه دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل (UNOPS) دیدار کرد.

در این ملاقات، دو طرف درباره پروژه تهیه آب آشامیدنی شهر «کابل جدید» گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حنیف بر آغاز دوباره کار این پروژه تأکید کرد.

معاون سفیر ژاپن نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان زلزله اخیر در ولایات شرقی افغانستان، از کمک‌های اضطراری کشورش به مردم افغانستان اطمینان داد و قول داد موضوع از سرگیری پروژه مذکور را با مقامات مربوطه در ژاپن مطرح کند.

پروژه تهیه آب آشامیدنی شهر کابل جدید که در سال ۲۰۲۰ با بودجه ۲۴ میلیون دلاری از سوی اداره همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) آغاز شد و توسط دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل (UNOPS) اجرا می‌گردید، اما کار آن از چهار سال گذشته متوقف شده است.