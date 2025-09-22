باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادعاهای مقامات استونی مبنی بر اینکه جنگندههای میگ-۳۱ روسیه ظاهراً حریم هوایی آنها را نقض کردهاند، کاملاً بیاساس دانست. او در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که وزارت دفاع روسیه قاطعانه این ادعاها را رد کرده است.
پسکوف اظهار داشت: «مقامات نظامی ما به سیستمهای نظارتی عینی اشاره کردند، در حالی که ما هیچ داده معتبری از استونی برای تأیید این ادعاها دریافت نکردهایم.» او همچنین اظهارات استونی را بیاساس و نشاندهنده رویکردی بیملاحظه با هدف تشدید تنشها توصیف کرد.
وی افزود: «چنین لفاظیهایی فقط به افزایش خصومت و ایجاد فضای تقابلی منجر میشود که عمیقاً نگرانکننده است.»
پسکوف تأکید کرد که این تحول جدیدی در موضع سیاست خارجی استونی و کشورهای بالتیک نیست. پسکوف اظهار داشت: «ما به طور مداوم این الگو را مشاهده میکنیم، اما متأسفانه، اوضاع اکنون بیشتر تشدید شده و منجر به افزایش تنشهای منطقهای شده است.»
پیش از این، کریستن میخال، نخست وزیر استونی اعلام کرد که تالین با استناد به ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی، خواستار مشورت با متحدان ناتو در مورد تجاوز ادعایی جتهای جنگنده روسی به حریم هوایی استونی شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات استونی ادعا کردند که سه جنگنده میگ-۳۱ روسی صبح ۱۹ سپتامبر وارد حریم هوایی استونی شدهاند.
وزارت دفاع روسیه این ادعاها را رد کرد و اظهار داشت که جتهای روسی حریم هوایی استونی را نقض نکردهاند. به گفته این وزارتخانه، سه میگ-۳۱ در حال پرواز معمول از کارلیا به منطقه کالینینگراد بودند. آنها پرواز را کاملاً مطابق با مقررات بینالمللی حریم هوایی انجام دادند و نظارت عینی تأیید کرد که از هیچ مرزی عبور نکردهاند. این وزارتخانه همچنین اظهار داشت که هواپیماها در تمام مسیر پرواز مسیر معین را حفظ کرد، نه از آن منحرف شد و نه حاکمیت استونی را نقض کرد.
