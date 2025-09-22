باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ و اطلاعیۀ اصلاحات دفترچه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳، به اطلاع متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌رساند؛ به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۶/۳۱) برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند؛ ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان می‌توانند؛ در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در اطلاعیۀ فوق، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند؛ می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

منبع: سازمان سنجش