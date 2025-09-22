منابع درمانی در شهر غزه خبر دادند که براثر شدت حملات اسرائیل به این شهر دو بیمارستان دیگر از خدمت‌رسانی خارج شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که دو بیمارستان در شهر غزه به دلیل تشدید حملات زمینی رژیم تروریستی اسرائیل و خسارات ناشی از گلوله‌باران مداوم این رژیم تروریستی، همزمان با پیشروی تانک‌ها به عمق شهر، از سرویس‌دهی خارج شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که بیمارستان کودکان الرنتیسی چند روز پیش در نتیجه گلوله‌باران رژیم تروریستی اسرائیل متحمل خسارات شدیدی شده است و خاطرنشان کرد که حملات این رژیم تروریستی در مجاورت بیمارستان چشم که در همان نزدیکی قرار دارد، رخ داده است که این بیمارستان را نیز از سرویس‌دهی خارج کرده است.

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل حملات نظامی خود را در شهر غزه تشدید کرده است. ارتش این رژیم تروریستی روز یکشنبه از اعزام لشکر سوم نظامی برای تقویت حمله زمینی به شهر اصلی نوار غزه خبر داد. این تشدید پس از آن صورت می‌گیرد که دو لشکر نظامی در عملیاتی که حدود یک هفته پیش آغاز شد، شرکت داشتند. تعداد نفرات هر لشکر بین ۱۰ تا ۱۵ هزار سرباز است.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ غزه ، بیمارستان غزه
خبرهای مرتبط
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
آخرین اخبار
سواستفاده باکو از شورشیان سودان برای ارسال سلاح به اوکراین
انفجار در بازار آنتالیا؛ یک کشته و سه زخمی
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد
پوتین: آماده تمدید یکساله پیمان استارت جدید هستیم
کرملین: روسیه از راه‌حل دو دولتی در مورد فلسطین حمایت می‌کند
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
کرملین نقض حریم هوایی ناتو را تکذیب کرد
مالت رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
دیپلماسی علمی ایران و افغانستان با محوریت نمایشگاه افغان ساینس
گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است
رایزنی طالبان برای تامین آب کابل
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
افزایش بیماری‌های غیرواگیر و اختلالات روانی در افغانستان
اردوی یک روزه دانش‌آموزان افغانستانی در مشهد پیش از سال تحصیلی جدید
آسمان افغانستان در اشغال آمریکا است
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
یک کشته و ۲۱۶ بازداشتی در تظاهرات گسترده علیه فساد در فیلیپین
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
تعطیلی ۳۶ ساعته فرودگاه هنگ کنگ به دلیل ابرطوفان راگاسا
قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
شمار کشته‌شدگان انفجار تانکر گاز در مکزیک به ۲۸ نفر رسید