باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که دو بیمارستان در شهر غزه به دلیل تشدید حملات زمینی رژیم تروریستی اسرائیل و خسارات ناشی از گلوله‌باران مداوم این رژیم تروریستی، همزمان با پیشروی تانک‌ها به عمق شهر، از سرویس‌دهی خارج شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که بیمارستان کودکان الرنتیسی چند روز پیش در نتیجه گلوله‌باران رژیم تروریستی اسرائیل متحمل خسارات شدیدی شده است و خاطرنشان کرد که حملات این رژیم تروریستی در مجاورت بیمارستان چشم که در همان نزدیکی قرار دارد، رخ داده است که این بیمارستان را نیز از سرویس‌دهی خارج کرده است.

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل حملات نظامی خود را در شهر غزه تشدید کرده است. ارتش این رژیم تروریستی روز یکشنبه از اعزام لشکر سوم نظامی برای تقویت حمله زمینی به شهر اصلی نوار غزه خبر داد. این تشدید پس از آن صورت می‌گیرد که دو لشکر نظامی در عملیاتی که حدود یک هفته پیش آغاز شد، شرکت داشتند. تعداد نفرات هر لشکر بین ۱۰ تا ۱۵ هزار سرباز است.

منبع: النشره