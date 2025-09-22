باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریل لوگوینوف، مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه روسیه، اظهارات نمایندگان اتحادیه اروپا در سازمان ملل را منعکس‌کننده «تفکر گله‌وار» توصیف کرد.

لوگوینوف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی تاس گفت: «اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های اتحادیه اروپا از تفکر گله‌وار به سبک بروکسل رنج می‌برند. به طور کلی، رهبران امروزی اتحادیه اروپا ما را به یاد شخصیت‌های نقاشی «مثل نابینایان» اثر بروگل بزرگ می‌اندازند، جایی که مسافران یکدیگر را به سمت پرتگاه می‌کشند.»

این دیپلمات روسی افزود که نمایندگان اتحادیه اروپا «در کشمکش مداوم خصومت ضد روسی خود، تمام عقل سلیم و مختصات سیاست خارجی خود را از دست داده‌اند و تمام اقدامات آنها با حس مصونیت از مجازات و عطش انتقام هدایت می‌شود.»

لاگوینوف ادامه داد: «متأسفانه، اروپایی‌ها از این دریچه به سازمان ملل نگاه می‌کنند، به عنوان بستری برای تحقق جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی بیش از حد و فشار بر کسانی که به «نظم مبتنی بر قانون» اعتراض دارند.»

در پاسخ به سوالی در مورد احتمال هرگونه گفت‌و‌گو با اتحادیه اروپا در مورد اوکراین و سایر مسائل به طور کلی، لاگوینوف خاطرنشان کرد که گفت‌و‌گو فقط با کسانی که سیاست‌های مستقلی را دنبال می‌کنند، مفید است.

منبع: آر تی