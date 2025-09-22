دریاچه کیو، با رنگ آبی شفاف و انعکاس آسمان در دل خود، نه تنها چشم خسته مسافران را آرام می‌کند، بلکه روح خرم‌آباد را هم زنده نگه داشته است. اینجا، جایی است که طبیعت و زندگی دست در دست هم داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- دریاچه کیو همچون جواهری در قلب خرم‌آباد می‌درخشد؛ جایی که آسمان در آب آرامش را نقاشی می‌کند و هر نسیم، عطر زندگی را به کوچه‌های شهر می‌فرستد.

صبح‌ها، انعکاس خورشید بر موج‌های ریز آب، هزاران آینه کوچک می‌سازد که امید و طراوت را در چشم هر رهگذر جاری می‌کند.

عصرها، صدای آرام قایق‌ها و خنده کودکان، موسیقی دلنشینی می‌سازد که با سکوت عاشقانه غروب درهم می‌آمیزد.

کیو فقط یک دریاچه نیست؛ روحی زنده است که با تپش‌های شهر یکی شده. برای مردمان خرم‌آباد، این دریاچه بخشی از زندگی روزمره و هویتشان است؛ آغوشی آرام که همه را به سوی خود می‌خواند؛ چه مسافر خسته‌ای باشد که از دور آمده و چه شهروندی که دلش به نسیم عصرگاهی نیاز دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: کیو ، گردشگری
خبرهای مرتبط
یادگاری از دهه ۵۰، گرفتار در بی‌توجهی امروز
مدیر مجموعه تفریحی، فرهنگی، گردشگری کیو خرم آباد منصوب شد
خرم آباد؛
دریاچه کیو خرم آباد تنها دریاچه طبیعی درون شهری ایران+ تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مخملکوه؛ جواهری سبز در دل لرستان که با گلسنگ‌هایش دل‌ها را می‌رباید
از حاج عمران تا شاخ شمیران؛ حکایت رشادت لرها در دفاع مقدس
آغاز جشن شکوفه‌ها در لرستان؛ ۲۸ هزار کلاس اولی سال تحصیلی را شروع کردند
آخرین اخبار
آغاز جشن شکوفه‌ها در لرستان؛ ۲۸ هزار کلاس اولی سال تحصیلی را شروع کردند
از حاج عمران تا شاخ شمیران؛ حکایت رشادت لرها در دفاع مقدس
مخملکوه؛ جواهری سبز در دل لرستان که با گلسنگ‌هایش دل‌ها را می‌رباید
کشاورزی استان باید با الگوی مصرف آب همسو شود
جاده پلدختر – خرم‌آباد همچنان پرخطر است
پاییز هزاررنگ در لرستان؛ جلوه‌ای متفاوت از زاگرس
ورشوی بروجرد؛ از دل تاریخ تا آستانه جهانی‌شدن
بیمارستان «گهر» دورود پس از سال‌ها توقف، به مسیر بازگشت