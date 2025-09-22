وزیرخارجه انگلیس با اشاره به نقض ادعایی حریم هوایی استونی، ادعا کرد که ناتو توانایی و آمادگی مقابله با روسیه را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، روز دوشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به نقض ادعایی حریم هوایی استونی توسط جت‌های جنگنده منتسب به روسیه در ۱۹ سپتامبر اظهار داشت که ناتو آماده «رویارویی مستقیم» با روسیه است.

کوپر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه گفت: «این حوادث راه را برای رویارویی مسلحانه مستقیم بین ناتو و روسیه باز می‌کند. قدرت ترکیبی ناتو بی‌نظیر است و عزم این اتحاد برای دفاع از صلح و امنیت در اروپا تزلزل‌ناپذیر است.»

وی خاطرنشان کرد که جت‌های جنگنده انگلیسی به عملیات «نگهبان شرقی» ناتو پیوسته‌اند که شرکت‌کنندگان آن در حریم هوایی لهستان گشت‌زنی می‌کنند. او افزود: «اگر لازم باشد با هواپیما‌هایی که بدون مجوز در حریم هوایی ناتو فعالیت می‌کنند، مقابله کنیم، این کار را خواهیم کرد.»

در همین زمینه، دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، اظهار داشت که استونی هیچ مدرکی برای تأیید اتهام خود مبنی بر نقض حریم هوایی‌اش توسط روسیه ارائه نکرده است.

