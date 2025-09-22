باشگاه خبرنگاران جوان - علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سومین اجلاس روسا و مدیران کل بازرسی ستاد دستگاه‌های اجرایی کشور و نشست هماهنگی آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری فواد۱۲۸ در استان تهران با بیان اینکه در دولت دوازدهم هم این طرح را پیشنهاد داده بودیم، گفت: این سامانه ابزار مهمی در جهت ایجاد تحرک و پویایی در نظام اداری و در مسیر پاسخگویی موثر به خدمت گیرندگان است، زیرا اگر حکمرانی کشور و سطوح تصمیم گیری را دسته بندی کنیم در پایین‌ترین سطح نظام حکمرانی، مجریان هستند. نقشی که مجریان دارند مهمتر از سطوح بالاتر یعنی تصمیم گیران است.

وی افزود: اهمیت جایگاه آنها از این جهت است که سیاست‌هایی که در سطوح بالاتر تصویب می‌شود باید توسط آنها اجرایی شود. اگر مجریان درست کار نکنند هدف قانون گذار محقق نخواهد شد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: این ابزار در مسیری حرکت می‌کند تا بتوانیم پویایی واقعی و رضایت مندی در مردم ایجاد کنیم. زیرا اگر قرار بود با نوشتن برنامه و صادر کردن آیین نامه و بخشنامه تحولی در نظام اداری اتفاق بیوفتد تا کنون اتفاقات بسیار افتاده بود.

به گفته وی دنبال این هستیم که از نگاه مردم اصلاح نظام اداری را شروع کنیم یعنی بگوییم مردم کجا مشکل دارند آنجا را اصلاح کنیم.

رفیع زاده با بیان اینکه قوانین و مقررات زیادی داریم ولی آنها را پیگیری نمی‌کنیم، افزود: دنبال این هستیم عملکرد مدیر و کارمندی که به مردم خدمات می‌دهد ارزیابی شود. در این راستا تشویق، تذکر، آموزش، تنبیه و عزل را نیز در نظر گرفتیم.

وی بیان کرد: موضوعی که رئیس جمهور بر آن تاکید می‌کند این است که رضایت مندی مردم اولویت دولت چهاردهم است. در دولت چهاردهم ارزیاب اصلی خود مردم هستند اگر میزان رضایت مندی بالا باشد می‌توانیم بگوییم خدمات خوبی به مردم ارائه می‌دهیم.

وی در ادامه گفت:ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی خدمت گذاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگند نامه‌ای که داشتند خدمات مناسب به مردم ارائه دهد. در قوانین دیگری نیز آمده که باید مدیران با انصاف و گشاده رویی خدمات ارائه دهند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعان ممنوع است و ارباب رجوع می‌تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان و کوتاهی به دستگاه اجرایی ذی ربط شکایت کنند. ما نیز در سازمان اداری و استخدامی به دنبال ابزار اجرایی این احکام قانونی هستیم.

وی در ادامه به طرح فواد۱۲۸اشاره کرد و گفت:این طرح را در استان قزوین شروع کردیم و بعد از چندماه سامانه به روز شد. ایرادات آن اصلاح شد و در البرز نیز اجرایی شد. در حال حاضر فکر می‌کنیم این سامانه به حدی رسیده است که می‌تواند پاسخگوی مشکلات مردم در دستگاه‌های اجرایی استان تهران باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:اجرای سامانه فواد۱۲۸ از فردا در استان تهران شروع خواهد شد. شکست و موفقیت طرح بستگی به عملکرد مدیران دارد. باید همه پای کار باشند. تصمیم براین است که هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت داشته باشیم.

وی در پایان گفت:این سامانه تجربه کشور‌های مختلف را پشت سر دارد. نتایجی که به ما می‌دهند مبتنی بر مطالعات علمی و تجارب کشور‌های دیگر است. تلاش داریم با اجرایی کردن این سامانه در استان تهران، نگاهی که دولت به خدمت گذاری مردم دارد مسیرش فراهم شود.