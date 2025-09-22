باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس گفت: در جنگ ۱۲ روزه معلمان و دانش‌آموزان زیادی شهید شدند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که پروژه بازگشایی مدارس یکی از سخت‌ترین پروژه‌ها است؛ افزود: وزارت آموزش و پرورش از ۱۵ مهر سال گذشته پروژه بازگشایی مهر امسال را آغاز کرده است؛ نظام آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس حدود ۲۲ محور و حدود ۸۰ برنامه را برنامه ریزی کرده است.

علیرضا کاظمی ادامه داد: همکاران ما برای چاپ کتاب درسی ۳ شیفت کار کرده و حدود ۱۶۰ میلیون کتاب چاپ کرده که از این تعداد تا کنون حدود ۱۵۸ میلیون جلد کتاب به دست دانش‌آموزان رسیده و مابقی نیز به دست آن‌ها می‌رسد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تا کنون حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز ثبت نام کرده‌اند با تدابیر انجام شده ما هیچ کلاس بدون معلم نداشته‌ایم.

علیرضا کاظمی گفت: حدود۶۵ هزار نیروی جدید به آموزش و پرورش اضافه شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هیچ گاه کلاس بدون معلم نداشتیم گفت: البته همواره با کمبود معلم مواجه بودیم اما هیچ کلاسی بدون معلم نماند. هر سال حدود ۶۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که ۲۰ هزار معلم از آموزش و پرورش می‌روند و ۴۰ هزار معلم به خدمت ادامه می‌دهند.

کاظمی با اشاره به جذب معلم گفت: ۲۵ هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان جذب شده و ۱۵ هزار معلم حق التدریس هم به نظام تعلیم و تربیت اضافه شدند. امروز هم نتایج آزمون استخدامی اعلام شد تا حدود ۲۸ هزار معلم وارد نظام تعلیم و تربیت شود.

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: امسال برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با اولویت مناطق محروم شیر توزیع می‌شود.

کاظمی با اشاره به کمک بنیاد مستضعفان برای حذف مدارس سنگی اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم برای حذف هزار کلاس درس کانکسی با حداقل ۱۰ دانش آموز و تبدیل به کلاس درس پای کار آمد و ۲۴۰۰ مدرسه هم توسط رئیس جمهور رسماً افتتاح می‌شود؛ در حوزه تجهیزات هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت. تا ابزار و تجهیزات فناور محور برای همه دانش آموزان در دسترس باشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بسیاری از مدارس به فناوری‌های مدرن اولیه مجهز هستند؛ برای هر یک از دوره‌های آموزشی مثل متوسطه اول یا متوسطه دوم بسته‌های مناسب در نظر گرفته شده است.

علی رضا کاظمی ادامه داد: هفته گذشته کاروان تجهیزات آموزشی برای سراسر کشور توزیع شد و این تجهیزات آموزشی به مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد تومان برای مدارس هدف و مناطق کمتر برخوردار عرضه شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سال گذشته ۸ میلیون دانش‌آموز را غربالگری کردیم.

در حال تکمیل...