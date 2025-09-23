روستای «کوشکی» در شهرستان بروجرد، استان لرستان، یکی از روستا‌های تاریخی و با اهمیت منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کوشکی علیا (یا کوشکی بالا) و کوشکی سفلی دو قسمت این روستا هستند که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. در دهستان اشترینان، بخش اشترینان، شهرستان بروجرد واقع شده است.

 کوشکی علیا در شمالی‌ترین نقطه شهرستان بروجرد واقع است و با شهرستان ملایر در استان همدان هم‌مرز است.
شغل اصلی مردم کشاورزی است؛ تولید غلات مثل گندم و جو، همچنین محصولات باغی نظیر انگور، گردو و بادام در برخی مناطق است. دامداری نیز در کنار کشاورزی وجود دارد. 

 

دیوار‌ها که سخن می‌گویند؛ بافت تاریخی کوشکی علیا و سفلی

روستای کوشکی علیا و سفلی دارای بافت تاریخی هستند؛ خانه‌هایی با معماری سنتی، قلعه، حمام خزینه‌ای تاریخی، دیوار‌ها و جداره‌های تاریخی خانه‌ها است. قدمت این آثار به دوره‌های قاجار و پهلوی بازمی‌گردد.

بخش‌هایی از بافت تاریخی در حال مرمت‌اند؛ عملیات مرمتی شامل کف‌سازی، جداره‌سازی، بازسازی حمام تاریخی و احیای بخش‌های آسیب دیده است.  

راه دسترسی به کوشکی علیا از طریق جاده آسفالته از انتهای بلوار ارتش در شهرک اندیشه امکان‌پذیر است.  
وجود برق، لوله‌کشی آب (از چشمه‌ها و قنوات) در علیا ذکر شده است.  
 اما در برخی زمینه‌ها کمبود‌هایی وجود دارد: تصفیه آب آشامیدنی مناسب، امکانات تفریحی و ورزشی، کتابخانه، امکانات فرهنگی و اجتماعی محدود هستند.  

قلعه کهن و حمام خزینه‌ای، یادگار‌های اصیل روستای کوشکی

طبیعت روستا خصوصاً در بهار بسیار زیباست. چشمه‌ها، دره‌ها، باغات و فضای سبز آن جاذبه طبیعی به شمار می‌آید.

بافت تاریخی و قلعه و حمام قدیمی نیز پتانسیل خوبی برای گردشگری دارند. یکی از چالش‌ها کمبود امکانات رفاهی است، مخصوصاً در کوشکی علیا. مسائل مربوط به گاز، تصفیه آب، مخابرات، فضای ورزشی و کتابخانه وعدم امکانات فرهنگی و اجتماعی محسوس‌اند.  

حمام تاریخی قدیمی که از لحاظ ارزش تاریخی مهم است، در حال تخریب است؛ مرمت آن نیاز فوری دارد.   مشکلاتی در زیرساخت‌ها مثل راه دسترسی در برخی بخش‌ها، نبود سیستم‌های تصفیه آب، خدمات بهداشتی محدود و عدم امکانات کامل آموزشی نیز وجود دارد.

با توجه به ثبت شدن بافت روستایی کوشکی در فهرست آثار دارای اهمیت تاریخی، امکان جذب اعتبارات ملی برای مرمت و بهسازی وجود دارد.  گردشگری روستایی می‌تواند یک منبع درآمد جدید باشد؛ با معرفی جذابیت‌های طبیعت، آثار تاریخی، فرهنگ محلی و صنایع دستی.  زراعت و باغداری اگر با مدیریت مناسب و به‌روز همراه شوند، می‌توانند تقویت شوند؛ به‌خصوص با استفاده از محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر.

بهبود زیرساخت‌ها (راه، آب، خدمات بهداشتی و آموزشی) می‌تواند کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهد و از مهاجرت‌های روستایی بکاهد.

روستای کوشکی یکی از نقاط باارزش تاریخی و طبیعی در منطقه بروجرد است که ترکیبی از فرهنگ، تاریخ، طبیعت و مردم با هویت محلی قوی دارد. اما برای اینکه این ارزش‌ها حفظ شوند و روستا بتواند جایگاه بهتری در توسعه منطقه‌ای پیدا کند، نیاز به توجه بیشتر در مرمت آثار، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای امکانات رفاهی و خدماتی است. اگر اینها محقق شوند، روستا می‌تواند تبدیل به نمونه‌ای موفق از گردشگری پایدار روستایی شود.

