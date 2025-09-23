روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر سفر رئیس جمهور به نیویورک پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سفر رئیس جمهور به نیویورک ، شروع سال جدید تحصیلی و همچنین وضعیت کشورمان دربرابر زیاده خواهی های اروپا تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است.

 

صفحه نخست روزنامه‌ها - ‌سه‌شنبه اول مهر

عراقچی: ایران به فعال شدن اسنپ‌بک واکنش نشان خواهد داد
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب پیش از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره به محدودیت برد موشکی ایران
بررسی آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس توسط عراقچی و گروسی
عراقچی سال نو یهودیان را تبریک گفت
تلاش بدخواهان برای عدم شکل‌گیری روابط پُرثمر میان کشور‌های اسلامی به نتیجه نمی‌رسد
برگزاری اجلاس عالی‌رتبه سازمان همکاری اسلامی برای پاسداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اسلام
تاکید رئیس‌جمهور بر فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیند‌ها
عراقچی خطاب به همتای اتریشی: کشورها از سوء استفاده ابزاری از شورای امنیت خودداری کنند
وزیر کشور: کارگروه مشترک بین ایران و قرقیزستان برگزار می‌شود
