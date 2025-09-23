باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در متن نامه دکتر محمدرضا ظفرقندی خطاب به اعضای کمیته کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی حذف سرخک و سرخجه آمده است: «بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از تلاش‌های صادقانه و مستمر سرکارعالی/جناب عالی در دست یابی به هدف ارزشمند حذف ویروس‌های بومی سرخک و سرخجه که منتج به دریافت گواهی تأییدیه حذف این دو بیماری در سال ۲۰۱۹ و استمرار آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سوی سازمان جهانی بهداشت شد، اعلام می‌نمایم.

این موفقیت حاصل تعهد، همدلی و رویکرد علمی شما در برنامه ریزی، هدایت و اجرای برنامه واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی در کشور می‌باشد که نقش به سزایی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده است. امیدوارم با استفاده از تجارب موفق و نوآوری‌های مؤثر، همچنان شاهد تداوم این روند در آینده باشیم.»