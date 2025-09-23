وزیر بهداشت در نامه‌های جداگانه‌ای به روسا و اعضای کمیته کشوری ایمن سازی و همچنین اعتباربخشی حذف سرخک و سرخجه، از تلاش‌های آنها در دستیابی به هدف ارزشمند حذف ویروس‌های بومی سرخک و سرخجه که منتج به دریافت گواهی تأییدیه حذف این دو بیماری در سال ۲۰۱۹ و استمرار آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سوی سازمان جهانی بهداشت شد، قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در متن نامه دکتر محمدرضا ظفرقندی خطاب به اعضای کمیته کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی حذف سرخک و سرخجه آمده است: «بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از تلاش‌های صادقانه و مستمر سرکارعالی/جناب عالی در دست یابی به هدف ارزشمند حذف ویروس‌های بومی سرخک و سرخجه که منتج به دریافت گواهی تأییدیه حذف این دو بیماری در سال ۲۰۱۹ و استمرار آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سوی سازمان جهانی بهداشت شد، اعلام می‌نمایم.

این موفقیت حاصل تعهد، همدلی و رویکرد علمی شما در برنامه ریزی، هدایت و اجرای برنامه واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی در کشور می‌باشد که نقش به سزایی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده است. امیدوارم با استفاده از تجارب موفق و نوآوری‌های مؤثر، همچنان شاهد تداوم این روند در آینده باشیم.»

برچسب ها: سرخک ، سرخجه ، ایمن سازی ، برنامه واکسیناسیون ، وزیر بهداشت
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
ضرورت همکاری و هم افزایی علمی و بین‌المللی در حوزه استاندارد و سلامت
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
 برای عصر هوش مصنوعی آماده شوید: ۶ تغییر مهم در سال ۲۰۲۶
بهبود کیفیت اینترنت از اولویت‌های وزارت ارتباطات است
تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو»
تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن سعادت‌ هستند
۳۵ دارایی مشهود و نامشهود به عنوان وثیقه توسط نهاد‌های مالی پذیرفته می‌شود
قوانین ساده برای تقویت مینای دندان
شروع سال تحصیلی با هدایا و بسته‌های ویژه همراه اول
هواوی با ساعت جدید خود، اپل و سامسونگ را به چالش می‌کشد
آغاز ثبت‌نام پنجمین آزمون زبان MSRT از ۱۴ مهر ماه
پایان ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پس از هشت سال حضور در مدار زهره
آخرین اخبار
راه اندازی اولین آمبولانس آموزشی دوستدار کودک‌ در استان تهران
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی ترکیه خوش درخشید
شبکه نخبگان علمی و فرهنگی ایران توسط کمیسیون ملی یونسکو ایجاد می‌شود
دیپلماسی آموزشی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مدارس بین‌المللی/ فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور جهان 
تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو»
۳۵ دارایی مشهود و نامشهود به عنوان وثیقه توسط نهاد‌های مالی پذیرفته می‌شود
شروع سال تحصیلی با هدایا و بسته‌های ویژه همراه اول
 برای عصر هوش مصنوعی آماده شوید: ۶ تغییر مهم در سال ۲۰۲۶
برنامه وایپر برای کاوش یخ در ماه
نقش مکمل‌های غذایی در کاهش افسردگی
بهبود کیفیت اینترنت از اولویت‌های وزارت ارتباطات است
هواوی با ساعت جدید خود، اپل و سامسونگ را به چالش می‌کشد
تحصیل علم و معرفت خداوند دو رکن سعادت‌ هستند
قوانین ساده برای تقویت مینای دندان
پایان ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پس از هشت سال حضور در مدار زهره
آغاز ثبت‌نام پنجمین آزمون زبان MSRT از ۱۴ مهر ماه
مهر؛ نوروز دانایی، سرآغاز شکوفایی و فصلی نو
عکس روز ناسا از یک کلیسای ستاره‌ای
نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد/ اعلام جزئیات ثبت‌نام پذیرفته شدگان
مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
توزیع شیر و انجام غربالگری چاقی در مدارس ابتدایی/ بوفه‌ها نظارت می‌شوند
فناوری نانوژنراتور جایگزینی کم‌هزینه برای درمان سرطان
کاظمی: علاوه بر علم آموزی به دانش آموزان الفبای بهتر زیستن را خواهیم آموخت
دریافت گواهی حذف سرخک و سرخجه و قدردانی وزیر بهداشت از اعضای کمیته‌های کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی
زنگ مهر به صدا درآمد؛ آغاز سفری تازه برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش