در دومین روز از هفته دفاع مقدس نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مارون یکی از بزرگترین نیروگاه‌های صنعت پتروشیمی کشور، با دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کلنگ زنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از هفته دفاع مقدس و در حاشیه پیش راه اندازی خط تولید ایزوپروپانول (IPA) شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان، نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مارون یکی از بزرگترین نیروگاه‌های صنعت پتروشیمی کشور، با دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کلنگ زنی شد.

این نیروگاه با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلاری به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های نیروگاهی صنعت پتروشیمی در کشور محسوب می‌شود که دارای سیستم ذخیره ساز انرژی است.

احداث این نیروگاه در نقطه مهم و قابل توجهی از کشور با بیشترین ساعات آفتابی همراه با دمای متعادل و هوای پاک صورت گرفته است که اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ۱۲۰۰ نفر در دوران احداث پروژه (۱۶ ماه) را به همراه خواهد داشت.

درآمد سالانه ۲۰ میلیون دلاری با سود عملیاتی بیش از ۹۵ درصد و بازگشت سرمایه ۳ ساله از نکات حائز اهمیت این نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی است.

