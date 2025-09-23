مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ به تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ و اطلاعیه اصلاحات دفترچه به تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴، به اطلاع متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌رساند به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه، سوم مهرماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش مذکور و اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در این مرحله از پذیرش اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا سوم شهریورماه ۱۴۰۴، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

