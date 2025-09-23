باشگاه خبرنگاران جوان- گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در واکنشی تند به اظهارات اخیر دونالد ترامپ هشدار داد که تلاش واشنگتن برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام، چیزی جز «اعلام جنگ غیرمستقیم علیه چین» نیست.

حکمتیار در پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به سخنان ترامپ در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر انگلیس در لندن، گفت: «شوق تصرف بگرام به جان ترامپ افتاده؛ گویی خیال قهرمان شدن دارد، اما این قهرمانی سرابی بیش نیست.»

او با انتقاد از سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا افزود که ترامپ می‌خواهد با بازگشت به بگرام، خود را فاتح جلوه دهد، اما تاریخ او را نه چون یک پیروز، بلکه به‌سان بریژنفِ آمریکایی به یاد خواهد سپرد.

رهبر حزب اسلامی افغانستان با استناد به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، احتمال داد که سفر اخیر هیئت آمریکایی به کابل و همچنین سفر وزیر دفاع طالبان به دوحه، بخشی از طرح بازگشت محدود نظامی آمریکا به بگرام باشد.

او نوشت که یکی از اعضای هیئت آمریکایی در کابل گفته است: «ما فقط برای عملیات ضدتروریسم، خواهان حضور محدود در بگرام هستیم»؛ اما به باور حکمتیار، این موضع‌گیری با لحن تهدیدآمیز ترامپ تفاوتی آشکار دارد.

وی تأکید کرد که استقرار دوباره نیروهای آمریکایی در بگرام، از منظر ژئوپلیتیک، به‌منزله اعمال فشار مستقیم بر چین است؛ چرا که این پایگاه در نزدیکی مراکز حساس اتمی پکن قرار دارد. او گفت واکنش سریع چین به سخنان ترامپ، نشان‌دهنده جدی بودن این نگرانی است.

حکمتیار با لحنی تند خطاب به واشنگتن گفت: «اگر آمریکا همتی دارد، با قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین زورآزمایی کند، نه اینکه زور خود را بر افغانستان جنگ‌زده و مردم مظلوم غزه آزمایش کند. این سیاست‌ها شرم‌آور و ننگین‌اند.»

او یادآور شد که آمریکا با وجود حمایت ۴۸ کشور، در افغانستان شکست خورد و خروجی تحقیرآمیز داشت. به گفته او، تکرار این تجربه می‌تواند به شکستی «بدتر از ویتنام» برای واشنگتن منجر شود.

حکمتیار در پایان خطاب به دولت آمریکا گفت: «اگر جرأت دارید، با قدرت‌های واقعی روبه‌رو شوید. تهدید کردن افغانستان یا کشورهای ضعیف، افتخار نیست. تاریخ نشان داده که افغان‌ها در برابر هر مهاجم مغرور، ایستادگی خواهند کرد.»

این در حالی است که پیشتر لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام، تأکید کرده که پکن از تشدید تنش‌ها در منطقه حمایت نمی‌کند و آینده افغانستان باید به دست مردمش رقم بخورد.