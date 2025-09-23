رهبر حزب اسلامی افغانستان، در واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپس‌گیری پایگاه بگرام، آن را تلاشی برای فشار بر چین دانست و هشدار داد که این اقدام، جز شکست تحقیرآمیز دیگری برای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در واکنشی تند به اظهارات اخیر دونالد ترامپ هشدار داد که تلاش واشنگتن برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام، چیزی جز «اعلام جنگ غیرمستقیم علیه چین» نیست.

حکمتیار در پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به سخنان ترامپ در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر انگلیس در لندن، گفت: «شوق تصرف بگرام به جان ترامپ افتاده؛ گویی خیال قهرمان شدن دارد، اما این قهرمانی سرابی بیش نیست.»

 او با انتقاد از سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا افزود که ترامپ می‌خواهد با بازگشت به بگرام، خود را فاتح جلوه دهد، اما تاریخ او را نه چون یک پیروز، بلکه به‌سان بریژنفِ آمریکایی به یاد خواهد سپرد.

رهبر حزب اسلامی افغانستان با استناد به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، احتمال داد که سفر اخیر هیئت آمریکایی به کابل و همچنین سفر وزیر دفاع طالبان به دوحه، بخشی از طرح بازگشت محدود نظامی آمریکا به بگرام باشد.

 او نوشت که یکی از اعضای هیئت آمریکایی در کابل گفته است: «ما فقط برای عملیات ضدتروریسم، خواهان حضور محدود در بگرام هستیم»؛ اما به باور حکمتیار، این موضع‌گیری با لحن تهدیدآمیز ترامپ تفاوتی آشکار دارد.

وی تأکید کرد که استقرار دوباره نیروهای آمریکایی در بگرام، از منظر ژئوپلیتیک، به‌منزله اعمال فشار مستقیم بر چین است؛ چرا که این پایگاه در نزدیکی مراکز حساس اتمی پکن قرار دارد. او گفت واکنش سریع چین به سخنان ترامپ، نشان‌دهنده جدی بودن این نگرانی است.

حکمتیار با لحنی تند خطاب به واشنگتن گفت: «اگر آمریکا همتی دارد، با قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین زورآزمایی کند، نه اینکه زور خود را بر افغانستان جنگ‌زده و مردم مظلوم غزه آزمایش کند. این سیاست‌ها شرم‌آور و ننگین‌اند.»

او یادآور شد که آمریکا با وجود حمایت ۴۸ کشور، در افغانستان شکست خورد و خروجی تحقیرآمیز داشت. به گفته او، تکرار این تجربه می‌تواند به شکستی «بدتر از ویتنام» برای واشنگتن منجر شود.

 حکمتیار در پایان خطاب به دولت آمریکا گفت: «اگر جرأت دارید، با قدرت‌های واقعی روبه‌رو شوید. تهدید کردن افغانستان یا کشورهای ضعیف، افتخار نیست. تاریخ نشان داده که افغان‌ها در برابر هر مهاجم مغرور، ایستادگی خواهند کرد.»

 این در حالی است که پیشتر لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام، تأکید کرده که پکن از تشدید تنش‌ها در منطقه حمایت نمی‌کند و آینده افغانستان باید به دست مردمش رقم بخورد.

برچسب ها: پایگاه بگرام ، چین ، اشغال افغانستان
خبرهای مرتبط
سفیر چین در کابل حضور نظامیان چینی در بگرام را تکذیب کرد
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
طالبان:
پایگاه هوایی بگرام در اختیار افغانستان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیدار الجولانی با روبیو در نیویورک
آمریکا و قزاقستان قرارداد تاریخی ۴ میلیارد دلاری راه‌آهن امضا کردند
مکرون: فرانسه کشور فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسد/ در خصوص فلسطین نباید تعلل کرد
جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان در مشهد + فیلم
ترامپ در سازمان ملل با سران کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد
گوترش: تاسیس کشور فلسطین حق فلسطینیان است
راهکار دو دولتی تنها گزینه برای دستیابی به صلح است
اتهام‌زنی مقام سابق ارمنستان به پاشینیان
آغاز کنفرانس راه حل دو دولتی در سازمان ملل
موجی از تحریم‌ها علیه اوبر پس از همکاری با شرکتی اسرائیلی
آخرین اخبار
پادشاه اردن: هیچ جایگزینی برای راه‌حل دودولتی وجود ندارد
اردوغان: اسرائیل قصد حذف راه‌حل دودولتی را دارد
محمود عباس: شهرکسازی متوقف شود
کلید به رسمیت شناختن فلسطین باید در دست فلسطینی‌ها باشد
کالاس: آماده دیپلماسی هسته ای با ایران هستیم
تصرف غزه و شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی
گوترش: تاسیس کشور فلسطین حق فلسطینیان است
راهکار دو دولتی تنها گزینه برای دستیابی به صلح است
مکرون: فرانسه کشور فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسد/ در خصوص فلسطین نباید تعلل کرد
آغاز کنفرانس راه حل دو دولتی در سازمان ملل
اتهام‌زنی مقام سابق ارمنستان به پاشینیان
ترامپ در سازمان ملل با سران کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد
آمریکا و قزاقستان قرارداد تاریخی ۴ میلیارد دلاری راه‌آهن امضا کردند
توافق آمریکا و تیک‌تاک برای چگونگی ذخیره داده‌های آمریکایی‌ها
موجی از تحریم‌ها علیه اوبر پس از همکاری با شرکتی اسرائیلی
جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان در مشهد + فیلم
چین سفر نماینده کنست اسرائیل به تایوان را محکوم کرد
دیدار الجولانی با روبیو در نیویورک
کاهش ۱۹ درصدی تعداد دانشجویان بین‌المللی در آمریکا
ادعای لندن درباره آمادگی ناتو برای رویارویی با روسیه
آمریکا ممکن است به زودی کل دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کند
الجولانی: به دنبال جلوگیری از جنگ با اسرائیل هستیم
واکنش ترامپ به آموزش غیرنظامیان در ونزوئلا: این یک تهدید بسیار جدی است
اسیر اسرائیلی: روز‌های پایانی ما نزدیک است
انتقاد مقام روس از «تفکر گله‌وار» اروپا
آلبانیزی: ادعای اسرائیل درباره انتظار برای آتش‌بس «غیرواقعی» است
نماینده آمریکا: اسرائیل در لبنان خواهند ماند
سنگاپور مقامات گروه‌های صهیونیست در شهرک‌های اسرائیلی را تحریم می‌کند
تعطیلی دو بیمارستان دیگر در غزه
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد