اداره ملی آمار طالبان از کاهش قابل توجه هزینه صدور تذکره برای شهروندان افغان مقیم خارج خبر داد. این کاهش قیمت که بنا به دستور نخست‌وزیر این گروه اعمال شده، به گفته مقام‌ها با هدف تسهیل خدمات هویتی برای مهاجران است، اما روند صدور این مدارک در ایران همچنان آغاز نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره ملی آمار و اطلاعات طالبان اعلام کرد که بر اساس دستور نخست‌وزیر این گروه، هزینه صدور تذکره یا شناسنامه تابعیت برای شهروندان افغان مقیم خارج که به صورت حضوری و با ارائه مدارک اقامت معتبر اقدام می‌کنند، کاهش یافته است.

 این تصمیم با هدف تسهیل روند دریافت تذکره برای مهاجران افغانستانی اتخاذ شده و نرخ‌های جدید به این شرح اعلام شده است: افغان‌های ساکن کشورهای همسایه، آسیای میانه، هند و ترکیه باید ۵۰ دلار بپردازند که قبلاً ۲۰۰ دلار بود. افغان‌های ساکن کشورهای عربی، آفریقایی و روسیه با هزینه جدید ۷۰ دلاری روبرو هستند که پیش از این ۲۰۰ دلار بود. همچنین برای افغان‌های ساکن اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا هزینه از ۲۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافته است.

این اداره تأکید کرده که کاهش قیمت تنها شامل افرادی می‌شود که با مدارک اقامت معتبر خارجی، به صورت حضوری برای دریافت تذکره مراجعه می‌کنند. طالبان این اقدام را گامی مؤثر در راستای تسهیل خدمات هویتی برای میلیون‌ها مهاجر افغان در سراسر جهان دانسته است.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود وعده‌های مکرر مسئولان و انتظار طولانی مهاجران افغان، روند صدور تذکره در ایران هنوز آغاز نشده است.

 این تأخیر نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه مهاجران برانگیخته، به ویژه برای افغان‌هایی که برای امور تحصیلی، درمانی، بانکی یا هویتی به این سند رسمی نیاز دارند.

 مقام‌های مربوطه همچنان از «آغاز قریب‌الوقوع» این روند سخن می‌گویند، بدون آنکه زمان مشخصی اعلام شود یا اقدامات عملی قابل مشاهده‌ای صورت گرفته باشد.

برچسب ها: تذکره الکترونیکی ، اداره ملی احصائیه افغانستان ، مهاجرین افغانستانی
