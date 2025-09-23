باشگاه خبرنگاران جوان- نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در مراسم جشنواره عسل با بیان اهمیت زنبورداری اظهار کرد: «امروز بیش از ۱۶۰۰ زنبوردار در لرستان فعالیت میکنند و ۴۴۱ هزار کندوی عسل را مدیریت میکنند. این ظرفیت نه تنها در تولید محصول باکیفیت نقشآفرین است، بلکه به حفظ منابع طبیعی و افزایش تنوع زیستی کمک میکند.»
وی افزود: «سرمایهگذاری در صنایع پیشین و پسین زنبورداری از اولویتهای ماست و باغداران باید از ظرفیت زنبورعسل در گردهافشانی بهرهمند شوند تا بهرهوری محصولات باغی افزایش یابد.»
صیادی با تأکید بر نقش زنبورداری در امنیت غذایی کشور، خاطرنشان کرد: «امنیت غذایی، اساس امنیت ملی است و زنبورداری یکی از ابزارهای مهم در تحقق این هدف به شمار میرود.
وی همچنین ارتقای بهرهوری کشاورزی از طریق دانش نوین و مدیریت منابع آبی و سرمایهگذاری در صنایع وابسته به زنبورداری را ضروری دانست و گفت: «ما پیگیر تسهیل صدور مجوزها در چارچوب قانون هستیم و افرادی که شرایط لازم را داشته باشند، میتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید ۴ هزار تن عسل و ۷۰ تن فرآوردههای جانبی مانند موم، برهموم و گرده گل در استان گفت: «استان لرستان حدود ۳/۳ درصد از تولید عسل کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه نهم کشور قرار دارد. یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی، خلا در عملکرد است، اما در حوزه زنبورعسل با استفاده از آموزشهای ترویجی و برندسازی محصولات خاص استان، از جمله عسل اشترانکوه، گامهای موثری برداشته شده است.»
منبع:روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان