شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت حقوق سربازان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوران خدمت سربازی به‌ویژه برای مشمولانی که شغل ثابتی ندارند یا با هزینه‌های بالایی مانند تردد و مخارج فرزند درگیر هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل، سازمان وظیفه عمومی برای حمایت از این افراد، حقوق سربازان را با هدف تامین بخشی از هزینه‌های روزمره این گروه از مشمولان در نظر گرفت.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما پرداخت این حقوق با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا حقوق سربازان رو هم مطالبه کنید، مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق را امسال تصویب کرده ولی تا الان پرداختی صورت نگرفته است.

